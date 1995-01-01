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    Гасперини: «Аталанта» конкурентоспособна, но не думает о чемпионстве»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал понять, что не считает свою команду претендентом на чемпионство в этом сезоне.

    «Аталанта» находится на полпути, и нам удается оставаться конкурентоспособными. Мы не думаем о чемпионстве, но думаем о «Роме», «Наполи», «Лацио» и других командах, которые находятся рядом с нами», – сказал Гасперини.

    • «Аталанта» набрала 46 очков в 24 турах Серии А.
    • Команда, за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, занимает четвертое место в турнирной таблице.
    • Отставание от лидирующего «Интера» – десять баллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2306

      Fusballer 1 час назад

      А вот Фиорентина уже подумывеатет - как-никак у них Кокорин есть.

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