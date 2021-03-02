Гасперини: «Аталанта» конкурентоспособна, но не думает о чемпионстве»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал понять, что не считает свою команду претендентом на чемпионство в этом сезоне.
«Аталанта» находится на полпути, и нам удается оставаться конкурентоспособными. Мы не думаем о чемпионстве, но думаем о «Роме», «Наполи», «Лацио» и других командах, которые находятся рядом с нами», – сказал Гасперини.
- «Аталанта» набрала 46 очков в 24 турах Серии А.
- Команда, за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, занимает четвертое место в турнирной таблице.
- Отставание от лидирующего «Интера» – десять баллов.
Источник: Football Italia