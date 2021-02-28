Промес – после поражения от «Рубина»: «Счастлив вернуться на поле, но не с этим результатом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после матча 20-го тура РПЛ против «Рубина».
- Для голландца это дебютная игра после возвращения в московскую команду.
- Клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- «Спартак» уступил «Рубину» со счетом 0:2.
«Счастлив вернуться на поле, но не с этим результатом, давайте перейдeм к следующему», – написал Промес в инстаграме.
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Источник: Инстаграм Квинси Промеса