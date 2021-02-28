Промес – после поражения от «Рубина»: «Счастлив вернуться на поле, но не с этим результатом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после матча 20-го тура РПЛ против «Рубина».

Для голландца это дебютная игра после возвращения в московскую команду.

Клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

«Спартак» уступил «Рубину» со счетом 0:2.

«Счастлив вернуться на поле, но не с этим результатом, давайте перейдeм к следующему», – написал Промес в инстаграме.