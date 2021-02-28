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    Куликов: «Локомотиву» нужно выигрывать в каждой игре, чтобы побороться за чемпионство»

    Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

    «Рады победить в дерби, но нельзя расслабляться, нужно выигрывать в каждой игре, чтобы заполучить путевку в Лигу чемпионов, побороться за чемпионство.

    Здорово, что получилось отдать свой первый голевой пас в основном составе «Локомотива». Но на 90 процентов все сделал Виталий Лисакович, так что моя заслуга небольшая. Еще хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку», – цитирует Куликова «СЭ».

    • «Локомотив» после победы над ЦСКА поднялся на шестое место.
    • В следующем туре москвичи сыграют на выезде с тульским «Арсеналом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.02.2021 10:59
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +9963

      paracetamol 28 февраля, 16:28

      Поезд чемпионский от этой дрезины давно ушел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2864

      Nesterenko 28 февраля, 13:51

      Теоретически все возможно, даже ЛЧ выиграть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 28 февраля, 13:03

      Всего-то навсего...) Оптимист Данилка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15915

      vladimir-7 28 февраля, 11:21

      Стоит сегодня Краснодару, Рубину и Динамо выиграть и Локо окажется
      опять на 8 месте.

      0
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      ...
      Рейтинг: +27551

      zra78 > vladimir-7 28 февраля, 13:49

      Во первых ещё надо выиграть,во вторых при чём тут Рубин?

      12
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      ...
      Рейтинг: +15915

      vladimir-7 > zra78 28 февраля, 14:03

      При том, что он вплотную приблизится к ведущим командам.
      Написано: стоит сегодня выиграть ...

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