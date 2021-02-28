Куликов: «Локомотиву» нужно выигрывать в каждой игре, чтобы побороться за чемпионство»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Рады победить в дерби, но нельзя расслабляться, нужно выигрывать в каждой игре, чтобы заполучить путевку в Лигу чемпионов, побороться за чемпионство.

Здорово, что получилось отдать свой первый голевой пас в основном составе «Локомотива». Но на 90 процентов все сделал Виталий Лисакович, так что моя заслуга небольшая. Еще хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку», – цитирует Куликова «СЭ».