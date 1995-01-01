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    Алаев: «Моя зарплата в ФНЛ будет минимальной. Я иду не за зарплатой»

    Новоизбранный президент ФНЛ Александр Алаев заверил, что будет получать минимум. Сейчас он также занимает должность генерального секретаря РФС.

    – У вас сейчас две должности. У вас будут две заработные платы?

    – Моя зарплата в ФНЛ будет минимальной настолько, насколько позволяет законодательство. 0,2 ставки, возможно. Я иду в ФНЛ не за зарплатой. Это последний вопрос, который меня интересует.

    • Конкурентом Алаева на выборах президента ФНЛ был исполнительный директор лиги Иван Шабанов.
    • С 2010 года ФНЛ возглавлял Игорь Ефремов.
    • Он подал в отставку в декабре 2020 года..

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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