Алаев: «Моя зарплата в ФНЛ будет минимальной. Я иду не за зарплатой»

Новоизбранный президент ФНЛ Александр Алаев заверил, что будет получать минимум. Сейчас он также занимает должность генерального секретаря РФС.
– У вас сейчас две должности. У вас будут две заработные платы?
– Моя зарплата в ФНЛ будет минимальной настолько, насколько позволяет законодательство. 0,2 ставки, возможно. Я иду в ФНЛ не за зарплатой. Это последний вопрос, который меня интересует.
- Конкурентом Алаева на выборах президента ФНЛ был исполнительный директор лиги Иван Шабанов.
- С 2010 года ФНЛ возглавлял Игорь Ефремов.
- Он подал в отставку в декабре 2020 года..
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»