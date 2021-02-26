Алаев: «Моя зарплата в ФНЛ будет минимальной. Я иду не за зарплатой»

Новоизбранный президент ФНЛ Александр Алаев заверил, что будет получать минимум. Сейчас он также занимает должность генерального секретаря РФС.

– У вас сейчас две должности. У вас будут две заработные платы?

– Моя зарплата в ФНЛ будет минимальной настолько, насколько позволяет законодательство. 0,2 ставки, возможно. Я иду в ФНЛ не за зарплатой. Это последний вопрос, который меня интересует.