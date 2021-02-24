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  • Миранчук – о Серии А: «Здесь нужно быстрее думать. Чувствую, что прибавляю в этом компоненте»

Миранчук – о Серии А: «Здесь нужно быстрее думать. Чувствую, что прибавляю в этом компоненте»

24 февраля 2021, 14:22
4

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о различиях между РПЛ и Серией А.

«Даже такой команде как «Наполи», с техничными игроками, очень тяжело играть против нас. Потому что у нас очень интенсивный футбол, всегда в прессинг, один в один. 90 минут надо выдерживать. К этому футболу можно привыкнуть, но на это нужно время, все прекрасно понимают это.

Я ощутил здесь большую разницу. В России ты можешь принять мяч, у тебя есть время осмотреться, а здесь всегда на тебя идут, агрессивно, нужно заранее принять решение и быстрее думать.

По тренировкам смотрю, сравниваю, что было в начале, что сейчас, чувствую, что в этом компоненте прибавляю», – приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

  • Миранчук в 17 матчах за «Аталанту» забил четыре гола и отдал один ассист.

Миранчук: «Когда после тренировки в «Аталанте» приходишь домой, реально нет сил. В России такого не ощущал»

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (4)
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portero
1614167166
Ну надо же, да мы видим что в РПЛ спят на ходу, потому в ЕК сплошной обсёр наших команд, привыкли прически поправлять , а не в футбол играть... Ну удачи тебе Леша.
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Plyash
1614167283
Судя по игровому времени,тебе ещё работать и работать.Успехов тебе.
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Рубинище
1614174428
какое же у нас днище РПЛ. Трениришки одни. только ноют и жалуются что им усиления не купили. а сами даже подготовить команду не в состоянии.
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Бриг
1614178841
Думать надо начинать когда-то, пусть и поздновато.
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