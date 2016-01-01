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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Миранчук – о Серии А: «Здесь нужно быстрее думать. Чувствую, что прибавляю в этом компоненте»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о различиях между РПЛ и Серией А.

    «Даже такой команде как «Наполи», с техничными игроками, очень тяжело играть против нас. Потому что у нас очень интенсивный футбол, всегда в прессинг, один в один. 90 минут надо выдерживать. К этому футболу можно привыкнуть, но на это нужно время, все прекрасно понимают это.

    Я ощутил здесь большую разницу. В России ты можешь принять мяч, у тебя есть время осмотреться, а здесь всегда на тебя идут, агрессивно, нужно заранее принять решение и быстрее думать.

    По тренировкам смотрю, сравниваю, что было в начале, что сейчас, чувствую, что в этом компоненте прибавляю», – приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

    • Миранчук в 17 матчах за «Аталанту» забил четыре гола и отдал один ассист.

    Миранчук: «Когда после тренировки в «Аталанте» приходишь домой, реально нет сил. В России такого не ощущал»

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    Источник: «Матч ТВ»

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