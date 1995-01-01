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    Симеоне: «Челси» использовал свой шанс. Голевых моментов было мало»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

    «Обе команды работали без устали. Голевых моментов было мало, они свой использовали, а в остальном игра была равная. Мы надежно играли сзади, хорошо смотрелись в переходных фазах, имели подходы. Второй тайм был равный, вратарям практически не пришлось спасать», – сказал Симеоне.

    • «Атлетико» проиграл со счетом 0:1. Единственный гол на 68-й минуте забил форвард Оливье Жиру.
    • Ответная игра команд пройдет 17 марта.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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