Симеоне: «Челси» использовал свой шанс. Голевых моментов было мало»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Обе команды работали без устали. Голевых моментов было мало, они свой использовали, а в остальном игра была равная. Мы надежно играли сзади, хорошо смотрелись в переходных фазах, имели подходы. Второй тайм был равный, вратарям практически не пришлось спасать», – сказал Симеоне.