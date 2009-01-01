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    «Матч ТВ» готовит хоккейное реалити-шоу с экс-футболистами. Среди участников Быстров, Аршавин, Кержаков и Широков

    Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров рассказал о новом хоккейном реалити-шоу «Матч ТВ».

    – Проект, который сейчас на стадии подготовки – Быстров возвращается в хоккей. С кем и для чего?

    – Возвращается... Спортом нужно заниматься. А с футболом сейчас тяжело, старые травмы. Очень неприятно, когда выходишь. Побегал, удовольствие получил, а потом два дня не встаешь – ноет колено оперированное, плечо отваливается. А хоккей – это новое, я всегда его любил. Я не играл в хоккей, раньше бегал как обычный мальчишка в валенках и с клюшкой. Теннисным мячом играли, не шайбой даже. Это всегда была любовь такая, после футбола. Когда появилась возможность заняться хоккеем, мы попробовали, это реально тяжело – встать на коньки. Сейчас первый год, мы в этом лузеры, но стараемся, развиваемся.

    – В новом реалити, которое готовит «Матч ТВ», более опытные футболисты, ставшие хоккеистами на любительском уровне – Аршавин, Кержаков, Широков – могут вам помочь?

    – Ну да, только Аршавина и Кержакова зря сюда приписали. Мы вместе начали, они такие же топоры, как и я. Широков, Сычев, Казанский – это другой уровень. Мы к нему стремимся. Года через 2-3 тоже так сыграем, если хорошо научат. Клюшка Капризова? Да пока он пришлет, уже карьера закончится, – сказал Быстров в интервью журналисту Василию Конову.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13521

      alarm 9 минут назад

      за спартак сразу стыдно стало)

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      Рейтинг: +15733

      vladimir-7 25 минут назад

      Шоу забытых футболистов напомнит о их бездействии. Хотят устроить
      шоу типа: Маска, Привет Андрей, Пусть говорят, На самом деле,Танцы с актерами на льду, Прямой эфир и т.д. .

      0
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      Рейтинг: +11310

      Skull_Boy 28 минут назад

      О, всю бестолковую шушеру запрегли, которые прогнозировали легкий выход Зенита из группы

      0
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      Рейтинг: +2253

      FENIX-SL 43 минуты назад

      "очень интересно"

      0
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      Рейтинг: +7594

      NewLife 54 минуты назад

      Хотят устроить развлекуху себе за счет Газпрома. Если так пойдет, зрителем срач тв останется одна канделака.

      0
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      Рейтинг: +626

      plehanov6 1 час назад

      У газпрома новая реклама народного достояния?! умницы!

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      Рейтинг: +20153

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В этом цирке обязательно должен быть клоун. Возьмите Губерниева.

      6
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      Рейтинг: +15733

      vladimir-7 > DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      ... и главного шоу-мена С. Черчесова.

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