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«Матч ТВ» готовит хоккейное реалити-шоу с экс-футболистами. Среди участников Быстров, Аршавин, Кержаков и Широков

23 февраля 2021, 14:34
11

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров рассказал о новом хоккейном реалити-шоу «Матч ТВ».

– Проект, который сейчас на стадии подготовки – Быстров возвращается в хоккей. С кем и для чего?

– Возвращается... Спортом нужно заниматься. А с футболом сейчас тяжело, старые травмы. Очень неприятно, когда выходишь. Побегал, удовольствие получил, а потом два дня не встаешь – ноет колено оперированное, плечо отваливается. А хоккей – это новое, я всегда его любил. Я не играл в хоккей, раньше бегал как обычный мальчишка в валенках и с клюшкой. Теннисным мячом играли, не шайбой даже. Это всегда была любовь такая, после футбола. Когда появилась возможность заняться хоккеем, мы попробовали, это реально тяжело – встать на коньки. Сейчас первый год, мы в этом лузеры, но стараемся, развиваемся.

– В новом реалити, которое готовит «Матч ТВ», более опытные футболисты, ставшие хоккеистами на любительском уровне – Аршавин, Кержаков, Широков – могут вам помочь?

– Ну да, только Аршавина и Кержакова зря сюда приписали. Мы вместе начали, они такие же топоры, как и я. Широков, Сычев, Казанский – это другой уровень. Мы к нему стремимся. Года через два-три тоже так сыграем, если хорошо научат. Клюшка Капризова? Да пока он пришлет, уже карьера закончится.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Быстров Владимир Широков Роман Кержаков Александр
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1614080589
В этом цирке обязательно должен быть клоун. Возьмите Губерниева.
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plehanov6
1614080693
У газпрома новая реклама народного достояния?! умницы!
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NewLife
1614081893
Хотят устроить развлекуху себе за счет Газпрома. Если так пойдет, зрителем срач тв останется одна канделака.
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Skull_Boy
1614083495
О, всю бестолковую шушеру запрегли, которые прогнозировали легкий выход Зенита из группы
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vladimir-7
1614083665
Шоу забытых футболистов напомнит о их бездействии. Хотят устроить шоу типа: Маска, Привет Андрей, Пусть говорят, На самом деле,Танцы с актерами на льду, Прямой эфир и т.д. .
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maygli
1614102282
А Широков разве не сидит ещё?
Ответить
paracetamol
1614106442
Вофку быстрова-предателя не пускать! А Ширик разве еще не в тюряге?
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zigbert
1614170351
Широкова ,да еще с клюшкой, которая может превратится в холодное оружие.
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Hektor 84
1614503224
А в хоккей играть плечо и колено болеть не будут? Лентяй Володька! Еще Тарасова забыли)))
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