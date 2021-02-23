«Матч ТВ» готовит хоккейное реалити-шоу с экс-футболистами. Среди участников Быстров, Аршавин, Кержаков и Широков

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров рассказал о новом хоккейном реалити-шоу «Матч ТВ».

– Проект, который сейчас на стадии подготовки – Быстров возвращается в хоккей. С кем и для чего?

– Возвращается... Спортом нужно заниматься. А с футболом сейчас тяжело, старые травмы. Очень неприятно, когда выходишь. Побегал, удовольствие получил, а потом два дня не встаешь – ноет колено оперированное, плечо отваливается. А хоккей – это новое, я всегда его любил. Я не играл в хоккей, раньше бегал как обычный мальчишка в валенках и с клюшкой. Теннисным мячом играли, не шайбой даже. Это всегда была любовь такая, после футбола. Когда появилась возможность заняться хоккеем, мы попробовали, это реально тяжело – встать на коньки. Сейчас первый год, мы в этом лузеры, но стараемся, развиваемся.

– В новом реалити, которое готовит «Матч ТВ», более опытные футболисты, ставшие хоккеистами на любительском уровне – Аршавин, Кержаков, Широков – могут вам помочь?

– Ну да, только Аршавина и Кержакова зря сюда приписали. Мы вместе начали, они такие же топоры, как и я. Широков, Сычев, Казанский – это другой уровень. Мы к нему стремимся. Года через два-три тоже так сыграем, если хорошо научат. Клюшка Капризова? Да пока он пришлет, уже карьера закончится.