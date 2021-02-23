Калешин: «Краснодар» стал заложником лимита. Пришлось отзаявлять Рамиреса, чтобы купить Ойонго»

Бывший капитан «Краснодара» Виталий Калешин объяснил отсутствие активности краснодарского клуба на трансферном рынке в текущем сезоне.

– Не удивляет вас пассивность «Краснодара» во время трансферного окна? Никого не купили, не усилились, не считая игрока из «Монпелье» на замену Рамиресу. Состав и так хороший, усиления не требуется?

– Как говорилось в знаменитом мультике – «Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное». Клуб является заложником финансового фэйр-плей, это раз; во-вторых, количество иностранцев – пришлось отзаявлять Рамиреса, чтобы купить нового футболиста.

На данный момент 8 иностранцев – вот кого вы отзаявите, чтобы кого-то купить? Это очень тяжело и проблематично – контракты, трудовые обязательства, ведь игрок не может просто так быть незаявленным.

Россиян набрать на эти позиции – вы сами понимаете, сколько они стоят. Как правило, россияне, способные заменить того же Рамиреса, все на контрактах и стоят непомерных денег. Из первой четверки-пятерки команд их, соответственно, никто не отдаст – тем более, конкуренту – а ниже нет смысла смотреть, если только это не молодой игрок на перспективу.

Тут сам клуб стал заложником ситуации, и нужно уже из нее «выгребать», как есть. Не было бы лимита – купили бы 9-го, 12-го, 15-го иностранца. Может быть, Сергей Николаевич Галицкий и хочет кого-то купить, но в этой ситуации не получается. Только от кого-то избавляться, а другого брать.