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    Калешин: «Краснодар» стал заложником лимита. Пришлось отзаявлять Рамиреса, чтобы купить Ойонго»

    Бывший капитан «Краснодара» Виталий Калешин объяснил отсутствие активности краснодарского клуба на трансферном рынке в текущем сезоне.

    – Не удивляет вас пассивность «Краснодара» во время трансферного окна? Никого не купили, не усилились, не считая игрока из «Монпелье» на замену Рамиресу. Состав и так хороший, усиления не требуется?

    – Как говорилось в знаменитом мультике – «Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное». Клуб является заложником финансового фэйр-плей, это раз; во-вторых, количество иностранцев – пришлось отзаявлять Рамиреса, чтобы купить нового футболиста.

    На данный момент 8 иностранцев – вот кого вы отзаявите, чтобы кого-то купить? Это очень тяжело и проблематично – контракты, трудовые обязательства, ведь игрок не может просто так быть незаявленным.

    Россиян набрать на эти позиции – вы сами понимаете, сколько они стоят. Как правило, россияне, способные заменить того же Рамиреса, все на контрактах и стоят непомерных денег. Из первой четверки-пятерки команд их, соответственно, никто не отдаст – тем более, конкуренту – а ниже нет смысла смотреть, если только это не молодой игрок на перспективу.

    Тут сам клуб стал заложником ситуации, и нужно уже из нее «выгребать», как есть. Не было бы лимита – купили бы 9-го, 12-го, 15-го иностранца. Может быть, Сергей Николаевич Галицкий и хочет кого-то купить, но в этой ситуации не получается. Только от кого-то избавляться, а другого брать.

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    Источник: Rusfootball

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6288

      САДЫЧОК 1 час назад

      Надо было Ольсона отзаявить ! Очень слабый защитник !

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