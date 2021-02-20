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    «Спартак» – фанатам: «Не наш день. Исправимся»

    «Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России от «Динамо» (0:2). Команда пообещала исправиться.

    «Сегодня был не наш день. Исправимся. Спасибо за поддержку, красно-белые!» – написала пресс-служба «Спартака».

    • «Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» дома с разницей в 2 мяча.
    • «Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.
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    Источник: твиттер «Спартака»

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    20.02.2021 23:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11420

      JTherry 1 час назад

      Соболев: «Спартак» в отличной форме, покажем это в матче с «Динамо»... показали свою "форму" - к свершениям не готовы...

      3
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      Рейтинг: +2411

      lordmrv > JTherry 1 час назад

      Согласен полностью - трындеть надо после матча, а не до. Опыт Шапи не научил.

      2
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      Рейтинг: -337

      Спартач80 > JTherry 1 час назад

      Расскажи мне про игру...Или ты только результат видел?...Не будь дерриком сраным,будь объективен и адекватен...По игре были неплохи

      2
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      Рейтинг: +9840

      paracetamol 1 час назад

      А когда ваш будет, что-то не видно на горизонте.

      0
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      Рейтинг: -337

      Спартач80 > paracetamol 1 час назад

      Иди бомжатник свой оплакивай,горизонтальный.

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      Рейтинг: +10753

      Persona_non_Grata > paracetamol 43 минуты назад

      Что ты там из унитаза хочешь разглядеть ? )))

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