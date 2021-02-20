«Спартак» – фанатам: «Не наш день. Исправимся»

«Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России от «Динамо» (0:2). Команда пообещала исправиться.

«Сегодня был не наш день. Исправимся. Спасибо за поддержку, красно-белые!» – написала пресс-служба «Спартака».

«Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» дома с разницей в 2 мяча.

«Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.

Соперник «Динамо» по 1/4 финала будет определен жребием.

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