«Спартак» – фанатам: «Не наш день. Исправимся»

Соболев: «Спартак» в отличной форме, покажем это в матче с «Динамо»... показали свою "форму" - к свершениям не готовы...
«Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России от «Динамо» (0:2). Команда пообещала исправиться.
«Сегодня был не наш день. Исправимся. Спасибо за поддержку, красно-белые!» – написала пресс-служба «Спартака».
- «Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» дома с разницей в 2 мяча.
- «Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.
- Соперник «Динамо» по 1/4 финала будет определен жребием.
Сегодня был не наш день. Исправимся. Спасибо за поддержку, красно-белые! #ДинамоСпартак pic.twitter.com/T31ZWtdmn8— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 20, 2021
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