Sportschau: «Бавария» может уйти на карантин. До матча с «Лацио» четыре дня

Ситуация по коронавирусу в «Баварии» обостряется. Диагноз подтвердился у двух футболистов (Томас Мюллер и Бенжамен Павар), руководители клуба рассматривают вопрос полного ухода на карантин.
Органы здравоохранения Баварии согласны, что речь может идти о карантине для всех игроков. Сейчас медики изучают ситуацию.
- Завтра, 20 февраля, «Бавария» должна сыграть в Бундеслиге с «Айнтрахтом».
- На 23 февраля запланирована встреча Лиги чемпионов против «Лацио».
- По всему миру от коронавируса умерло более 2,3 миллиона человек.
Источник: Sportschau
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