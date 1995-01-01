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    Sportschau: «Бавария» может уйти на карантин. До матча с «Лацио» четыре дня

    Ситуация по коронавирусу в «Баварии» обостряется. Диагноз подтвердился у двух футболистов (Томас Мюллер и Бенжамен Павар), руководители клуба рассматривают вопрос полного ухода на карантин.

    Органы здравоохранения Баварии согласны, что речь может идти о карантине для всех игроков. Сейчас медики изучают ситуацию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportschau

    Немецкое спортивное СМИ, базируется в Кельне. Аудитория в твиттере - более 638 тысяч подписчиков.

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