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  • Sportschau: «Бавария» может уйти на карантин. До матча с «Лацио» четыре дня

Sportschau: «Бавария» может уйти на карантин. До матча с «Лацио» четыре дня

19 февраля 2021, 22:01

Ситуация по коронавирусу в «Баварии» обостряется. Диагноз подтвердился у двух футболистов (Томас Мюллер и Бенжамен Павар), руководители клуба рассматривают вопрос полного ухода на карантин.

Органы здравоохранения Баварии согласны, что речь может идти о карантине для всех игроков. Сейчас медики изучают ситуацию.

Источник: Sportschau

Немецкое спортивное СМИ, базируется в Кельне. Аудитория в твиттере - более 638 тысяч подписчиков.

Германия. Бундеслига Лига чемпионов Лацио Бавария
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