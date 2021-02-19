Sportschau: «Бавария» может уйти на карантин. До матча с «Лацио» четыре дня

Ситуация по коронавирусу в «Баварии» обостряется. Диагноз подтвердился у двух футболистов (Томас Мюллер и Бенжамен Павар), руководители клуба рассматривают вопрос полного ухода на карантин.

Органы здравоохранения Баварии согласны, что речь может идти о карантине для всех игроков. Сейчас медики изучают ситуацию.