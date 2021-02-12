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  • Орлов: «В 1994 году Собчак спас «Зенит», дал 4 миллиарда рублей»

Орлов: «В 1994 году Собчак спас «Зенит», дал 4 миллиарда рублей»

12 февраля 2021, 20:55
11

В 1994 году стоял вопрос существования «Зенита». Об этом рассказал петербургский журналист Геннадий Орлов.

«В 1994 году Анатолий Собчак взял шефство над «Зенитом», дал 4 миллиарда рублей. Это мало кто знает, но Анатолий Александрович спас «Зенит». Он сказал: «Пригласите Павла Садырина», – сообщил Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • С 1991 по 1996 год Собчак был мэром Санкт-Петербурга.
  • Садырин возглавлял «Зенит» в 1983-1987, 1995-1996 годах.
  • Именно с Садыриным «Зенит» впервые стал чемпионом страны (1984 год).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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vladik12
1613153896
Толя, зачем?..
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вальтер 79
1613155946
спасибо Толян Зенит Чемпион
Ответить
Hektor 84
1613156126
За что и поплатился?
Ответить
Вомбат
1613158545
Орлов врет, как дышит. Не было такого. В 1992 ЛОМО обанкротилось и Зенит стал ОАО. Зарплату в команде не платили, выдавли товарами от спонсоров (обувь, телевизоры и т.д.). Город только завозил продукты на клубную базу. В 1993 году Зенит обратился к Собчаку с просьбой о помощи, но тот сказал, что государство вообще и городские бюджеты в частности не должны финансировать профессиональный спорт. Это не помешало ему в 1994 году выделить из городского бюджета 30 миллиардов рублей (в то время доллар стоил 5 тысяч рублей, то есть речь шла о 6 миллионах долларов) на Игры доброй воли. Из городского бюджета при этом исчезли затраты на строительство вообще, в том числе метро. Потому игры эти тут же получили название Игры доброго Толи. Откуда Орлов взял цифру 4 миллиарда рублей в 1994 году я догадываюсь. В 1994 году Зенит продал акций на эту сумму (то есть на 800 тысяч долларов). Это позволило клубу рассчитаться с долгами за обслуживание базы в Удельной. Тогда акционерами клуба стало порядка 20 человек. Но Собчак тут ни при чем. Продажу акций провел вице-мэр Мутко, взявший в том году шефство над Зенитом. Кстати, в 1994 году игрокам Зенита начали платить зарплату. Она платилась в наличных долларах (тогда их принимали в любом магазине) и составляла в среднем 300 долларов в месяц. В 1995 году пришел Садырин и зарплату играм повысили до 500 долларов. Впрочем, приглашенные из других городов игроки -- Нежелев, Зирченко, Кулик и Хомуха получали около тысячи.
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portero
1613161843
4миллиарда по курсу 3900 на конец года, фактически чуть больше миллиона долларов... с учётом того сколько сей деятель дарил земель иностранцам.... в частности саентологам, это гроши....
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mutabor0992
1613168855
Наверное из своих.Кровных.Всю жизнь откладывал,недоедал,впахивал как лошадь...И настал день.Таки помог сосиниту.УрЯ!!!!
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Из Твери Леха
1613196121
А спартак кто грел в 90-ые? Солнцевские?
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faten
1613197849
Скоро этот вопрос встанет снова) А вот спасать будет некому кроме разве что старика Орлова))
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Снег
1613223908
Если бы Собчак свои вложил, а то украл у ленинградцев!
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Ганнибал Лектор
1613242528
Лысый пердун самбист тогда был молодым и дерзким замом Собчака
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