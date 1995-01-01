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    Орлов: «В 1994 году Собчак спас «Зенит», дал 4 миллиарда рублей»

    В 1994 году стоял вопрос существования «Зенита». Об этом рассказал петербургский журналист Геннадий Орлов.

    «В 1994 году Анатолий Собчак взял шефство над «Зенитом», дал 4 миллиарда рублей. Это мало кто знает, но Анатолий Александрович спас «Зенит». Он сказал: «Пригласите Павла Садырина», – сообщил Орлов в эфире «Радио Зенит».

    • С 1991 по 1996 год Собчак был мэром Санкт-Петербурга.
    • Садырин возглавлял «Зенит» в 1983-1987, 1995-1996 годах.
    • Именно с Садыриным «Зенит» впервые стал чемпионом страны (1984 год).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +45025

      portero 26 минут назад

      4миллиарда по курсу 3900 на конец года, фактически чуть больше миллиона долларов... с учётом того сколько сей деятель дарил земель иностранцам.... в частности саентологам, это гроши....

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      Рейтинг: +7360

      Вомбат 1 час назад

      Орлов врет, как дышит. Не было такого. В 1992 ЛОМО обанкротилось и Зенит стал ОАО. Зарплату в команде не платили, выдавли товарами от спонсоров (обувь, телевизоры и т.д.). Город только завозил продукты на клубную базу. В 1993 году Зенит обратился к Собчаку с просьбой о помощи, но тот сказал, что государство вообще и городские бюджеты в частности не должны финансировать профессиональный спорт. Это не помешало ему в 1994 году выделить из городского бюджета 30 миллиардов рублей (в то время доллар стоил 5 тысяч рублей, то есть речь шла о 6 миллионах долларов) на Игры доброй воли. Из городского бюджета при этом исчезли затраты на строительство вообще, в том числе метро. Потому игры эти тут же получили название Игры доброго Толи. Откуда Орлов взял цифру 4 миллиарда рублей в 1994 году я догадываюсь. В 1994 году Зенит продал акций на эту сумму (то есть на 800 тысяч долларов). Это позволило клубу рассчитаться с долгами за обслуживание базы в Удельной. Тогда акционерами клуба стало порядка 20 человек. Но Собчак тут ни при чем. Продажу акций провел вице-мэр Мутко, взявший в том году шефство над Зенитом. Кстати, в 1994 году игрокам Зенита начали платить зарплату. Она платилась в наличных долларах (тогда их принимали в любом магазине) и составляла в среднем 300 долларов в месяц. В 1995 году пришел Садырин и зарплату играм повысили до 500 долларов. Впрочем, приглашенные из других городов игроки -- Нежелев, Зирченко, Кулик и Хомуха получали около тысячи.

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      Рейтинг: +196

      Pudddle 1 час назад

      Хряки, бомбить! Гы-гы-гы!

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      Рейтинг: +19114

      bset > Pudddle 16 минут назад

      Тебя обокрали и те же чиновники до сих пор обкрадывают, а украденное сливают на дорогие игрушки. А ты все про хряков. С такими людьми изменений нам ещё лет сто ждать.

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      Рейтинг: +8132

      Hektor 84 2 часа назад

      За что и поплатился?

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      Рейтинг: +236

      вальтер 79 2 часа назад

      спасибо Толян Зенит Чемпион

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      Рейтинг: +5259

      vladik12 2 часа назад

      Толя, зачем?..

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