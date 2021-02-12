Орлов: «В 1994 году Собчак спас «Зенит», дал 4 миллиарда рублей»

В 1994 году стоял вопрос существования «Зенита». Об этом рассказал петербургский журналист Геннадий Орлов.

«В 1994 году Анатолий Собчак взял шефство над «Зенитом», дал 4 миллиарда рублей. Это мало кто знает, но Анатолий Александрович спас «Зенит». Он сказал: «Пригласите Павла Садырина», – сообщил Орлов в эфире «Радио Зенит».