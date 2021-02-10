Федун – о реформе ЛЧ: «Это путь в никуда. Бедные будут беднеть еще сильнее»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об изменении формата Лиги чемпионов.
«Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги чемпионов была услышана. Все члены УЕФА равны в своих правах: дискриминации и ущемления этих прав быть не должно.
Делать богатые клубы еще богаче, когда при этом бедные будут беднеть еще сильнее — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам», – приводит сова Федуна «Спорт-Экспресс».
- УЕФА планирует увеличить число участников турнира с 32 до 36. Каждый клуб проведет минимум по 10 матчей.
- Одно из условий проведения турнира в обновленном формате – возможное сокращение европейских лиг до 16 или 18 команд и уменьшение количества национальных кубковых матчей.
- Ожидается, что новый формат будет введен с 2024 года.
Sky Sports: все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов
Источник: «Спорт-Экспресс»