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  • Федун – о реформе ЛЧ: «Это путь в никуда. Бедные будут беднеть еще сильнее»

Федун – о реформе ЛЧ: «Это путь в никуда. Бедные будут беднеть еще сильнее»

10 февраля 2021, 17:49
14

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об изменении формата Лиги чемпионов.

«Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги чемпионов была услышана. Все члены УЕФА равны в своих правах: дискриминации и ущемления этих прав быть не должно.

Делать богатые клубы еще богаче, когда при этом бедные будут беднеть еще сильнее — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам», – приводит сова Федуна «Спорт-Экспресс».

  • УЕФА планирует увеличить число участников турнира с 32 до 36. Каждый клуб проведет минимум по 10 матчей.
  • Одно из условий проведения турнира в обновленном формате – возможное сокращение европейских лиг до 16 или 18 команд и уменьшение количества национальных кубковых матчей.
  • Ожидается, что новый формат будет введен с 2024 года.

Sky Sports: все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Федун Леонид
Комментарии (14)
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NewLife
1612969614
Обеднеет бедняга. Вместо того, чтобы сказать, что сделает все, чтобы подтянуть Спартак к сильнейшим, скулит, что поезд уходит. Уверен, РФС займет такую же позицию, поэтому правильно и вовремя лизнул.
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Сильвербой
1612970010
Смешно слышать это от наших чиновников и миллиардеров!!!
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Вальдемар IV
1612971321
уефа как узнала что спиртак в тройке решила быстрее реформировать лч
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portero
1612973146
То то Федун думает о бедных, срать ему на них... а тут нашлись побогаче и срать им на "федунов-выскочек" ....
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VVM1964
1612974597
" богатые станут еще богаче, когда при этом бедные будут беднеть еще сильнее " - вся страна идет по этому пути , почему футбол должен стать исключением ? (
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Из Твери Леха
1612977826
Федуну-то какое дело до этого? С 5-7-ых мест в ЛЧ не попадают.
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inzek
1613002804
да он миллиардер, да зарема топ телочка..и еще много да против. но оживились то фаны зинита) мЮллер-то с копейки на копейку перебивается! ахаха
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