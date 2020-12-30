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    Федун – о реформе ЛЧ: «Это путь в никуда. Бедные будут беднеть еще сильнее»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об изменении формата Лиги чемпионов.

    «Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги чемпионов была услышана. Все члены УЕФА равны в своих правах: дискриминации и ущемления этих прав быть не должно.

    Делать богатые клубы еще богаче, когда при этом бедные будут беднеть еще сильнее — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам», – приводит сова Федуна «Спорт-Экспресс».

    • УЕФА планирует увеличить число участников турнира с 32 до 36. Каждый клуб проведет минимум по 10 матчей.
    • Одно из условий проведения турнира в обновленном формате – возможное сокращение европейских лиг до 16 или 18 команд и уменьшение количества национальных кубковых матчей.
    • Ожидается, что новый формат будет введен с 2024 года.

    Sky Sports: все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:49
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2767

      Из Твери Леха 1 час назад

      Федуну-то какое дело до этого? С 5-7-ых мест в ЛЧ не попадают.

      2
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      Рейтинг: +8101

      Hektor 84 > Из Твери Леха 17 минут назад

      Куля толку что члинит выходит в ЛЧ. Занимает четвертые места.

      1
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      ...
      Рейтинг: +25757

      VVM1964 > Из Твери Леха 17 минут назад

      А Лехе какое дело до Федуна ?

      0
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      Рейтинг: +25757

      VVM1964 2 часа назад

      " богатые станут еще богаче, когда при этом бедные будут беднеть еще сильнее " - вся страна идет по этому пути , почему футбол должен стать исключением ? (

      2
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      ...
      Рейтинг: +658

      Бенедиктус > VVM1964 1 час назад

      А в остальных странах богатые становятся беднее, а бедные богаче? Видимо у них живет много Робин Гудов, а наши по заграницам разбежались.

      0
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      Рейтинг: +25757

      VVM1964 > Бенедиктус 19 минут назад

      В некоторых странах пособие по безработице больше чем наши пенсии , а у многих и зарплаты (((

      0
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      Рейтинг: +44985

      portero 2 часа назад

      То то Федун думает о бедных, срать ему на них... а тут нашлись побогаче и срать им на "федунов-выскочек" ....

      4
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    • ...
      Рейтинг: +723

      Вальдемар IV 3 часа назад

      уефа как узнала что спиртак в тройке решила быстрее реформировать лч

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6929

      Сильвербой 3 часа назад

      Смешно слышать это от наших чиновников и миллиардеров!!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +25757

      VVM1964 > Сильвербой 2 часа назад

      А может его совесть гложет ? )))

      1
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      Рейтинг: +7525

      NewLife 3 часа назад

      Обеднеет бедняга. Вместо того, чтобы сказать, что сделает все, чтобы подтянуть Спартак к сильнейшим, скулит, что поезд уходит. Уверен, РФС займет такую же позицию, поэтому правильно и вовремя лизнул.

      1
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      Рейтинг: +2767

      Из Твери Леха > NewLife 1 час назад

      Он его подтянет, перетянет и в конечном итоге натянет)))

      -1
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