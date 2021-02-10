Sky Sports: все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов

Ассоциации УЕФА поддержали решение об изменении формата Лиги чемпионов.
На конференции обсуждалось увеличение числа участников турнира с 32 до 36, а также проведение Лиги чемпионов по «швейцарской системе». Ожидается, что в обновленном турнире каждый клуб проведет минимум по 10 матчей.
По информации Sky Sports, проект реформы одобрили все 55 ассоциаций УЕФА.
- Одно из условий проведения турнира в обновленном формате – возможное сокращение европейских лиг до 16 или 18 команд и уменьшение количества национальных кубковых матчей.
- Ожидается, что новый формат будет введен с 2024 года.
Источник: Sky Sports