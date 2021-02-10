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  • Sky Sports: все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов

Sky Sports: все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов

10 февраля 2021, 16:15
10

Ассоциации УЕФА поддержали решение об изменении формата Лиги чемпионов.

На конференции обсуждалось увеличение числа участников турнира с 32 до 36, а также проведение Лиги чемпионов по «швейцарской системе». Ожидается, что в обновленном турнире каждый клуб проведет минимум по 10 матчей.

По информации Sky Sports, проект реформы одобрили все 55 ассоциаций УЕФА.

  • Одно из условий проведения турнира в обновленном формате – возможное сокращение европейских лиг до 16 или 18 команд и уменьшение количества национальных кубковых матчей.
  • Ожидается, что новый формат будет введен с 2024 года.

Источник: Sky Sports
Лига чемпионов
Комментарии (10)
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Сильвербой
1612963788
Как будто у этих ассоциаций был какой-то выбор! Перед фактом поставили! Мнение слабых никому не интересно!
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isakkobelini
1612964723
по мне такой формат не потерял еще актуальности и не зачем его менять
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JTherry
1612965340
зачем УЕФА нужен балласт в виде клубов РПЛ? достаточно и одного клуба с 2024 года... команды топ-5 получат еще по одному клубу в соответствии с рейтингом УЕФА... "скучно, девочки"(( о выходе в плей-офф можно забыть...
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Боцман59rus
1612965503
Бабло рулит)))
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+50/-50
1612967768
Старая система привычней, и понятней. Зачем вот это всё - "По некоторым оценкам[1], при N участниках {\displaystyle {\sqrt {N+2k}}}{\sqrt {N+2k}} туров справедливо расставляют k+1 первых игроков, на практике применяют формулу {\displaystyle \log _{2}N+\log _{2}k}{\displaystyle \log _{2}N+\log _{2}k}, при вычислениях округляя значения обоих логарифмов до ближайшего целого. Общее количество встреч определяется формулой M*N/2, где N — количество игроков (чётное) и M — количество туров (когда все игроки играют во всех турах).
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El_Chori
1612968252
УУУУУУ!!! Англию тоже что ли сократят? Да неужели? Не верю!
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Play
1612968704
Да как формат не меняй, Зенит всё равно обделается
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dazo25
1612972707
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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portero
1612973408
Это нашим позорится еще четыре игры.... ну так себе перспектива...
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JTherry
1612976313
новый формат Лиги чемпионов УЕФА предлагает создать, чтобы избежать появления Суперлиги, своеобразная экономическая помощь топ-клубам... немаловажную роль сыграют выплаты за телеправа в УЕФА от стран-участниц - Англия, Испания, Франция, Германия...
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