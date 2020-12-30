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    Sky Sports: все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов

    Ассоциации УЕФА поддержали решение об изменении формата Лиги чемпионов.

    На конференции обсуждалось увеличение числа участников турнира с 32 до 36, а также проведение Лиги чемпионов по «швейцарской системе». Ожидается, что в обновленном турнире каждый клуб проведет минимум по 10 матчей.

    По информации Sky Sports, проект реформы одобрили все 55 ассоциаций УЕФА.

    • Одно из условий проведения турнира в обновленном формате – возможное сокращение европейских лиг до 16 или 18 команд и уменьшение количества национальных кубковых матчей.
    • Ожидается, что новый формат будет введен с 2024 года.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1523

      Play 3 минуты назад

      Да как формат не меняй, Зенит всё равно обделается

      0
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      Рейтинг: +484

      El_Chori 11 минут назад

      УУУУУУ!!! Англию тоже что ли сократят? Да неужели? Не верю!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2879

      +50/-50 19 минут назад

      Старая система привычней, и понятней.
      Зачем вот это всё - "По некоторым оценкам[1], при N участниках {displaystyle {sqrt {N+2k}}}{sqrt {N+2k}} туров справедливо расставляют k+1 первых игроков, на практике применяют формулу {displaystyle log _{2}N+log _{2}k}{displaystyle log _{2}N+log _{2}k}, при вычислениях округляя значения обоих логарифмов до ближайшего целого. Общее количество встреч определяется формулой M*N/2, где N — количество игроков (чётное) и M — количество туров (когда все игроки играют во всех турах).

      0
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      Рейтинг: +20452

      Боцман59rus 56 минут назад

      Бабло рулит)))

      0
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      Рейтинг: +11290

      JTherry 59 минут назад

      зачем УЕФА нужен балласт в виде клубов РПЛ? достаточно и одного клуба с 2024 года... команды топ-5 получат еще по одному клубу в соответствии с рейтингом УЕФА... "скучно, девочки"(( о выходе в плей-офф можно забыть...

      1
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      Рейтинг: +27

      Pudddle 1 час назад

      Хряки, не заморачивайтесь. К этому времени либо Спартак расформируют, либо он будет выступать в ПФЛ. Гы-гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +165

      isakkobelini 1 час назад

      по мне такой формат не потерял еще актуальности и не зачем его менять

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      Рейтинг: +6921

      Сильвербой 1 час назад

      Как будто у этих ассоциаций был какой-то выбор! Перед фактом поставили! Мнение слабых никому не интересно!

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