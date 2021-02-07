Клопп: «Если «Ливерпуль» станет чемпионом, это будет невероятной сенсацией»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что второе подряд чемпионство его команды маловероятно. Немец обратил внимание на травмы.

«Я не уверен, что вы когда-либо видели такую ​​ситуацию с травмами, как в этом году. Ни разу у нас не было трех готовых центральных защитников. Травмы игроков привели к сложной ситуации. Когда я об этом говорю, это звучит как оправдание, но это не так.

Наша ситуация настолько странная, что если мы станем чемпионами, это будет невероятной сенсацией. Мы по-прежнему стараемся выкладываться на все 100 процентов. Этот тот же «Ливерпуль», что и в прошлом году, только обстоятельства изменились», – цитирует Клоппа «Матч ТВ» со ссылкой на Sky Sports.