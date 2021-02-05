Marca: Месси в ярости из-за слухов о переходе в «ПСЖ». Он хочет выслушать новое руководство «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси взбешен слухами о переходе в «ПСЖ» по окончании сезона.
По информации Marca, аргентинец не общался ни с кем насчет своего будущего. Месси намерен принять окончательно решение в конце сезона.
Футболист намерен дождаться итогов выборов президента «Барселоны» и обсудить спортивную политику клуба с новым руководством. Также известно, что вопрос зарплаты – не приоритетный для Месси.
- Ранее стало известно, что «Барса» заплатила аргентинцу по условиям четырехлетнего контракта 555 миллионов евро.
- Сам футболист остался недоволен публикацией конфиденциальных данных. Из-за этого он намерен подать в суд на руководство каталонцев.
Источник: Marca