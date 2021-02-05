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    Marca: Месси в ярости из-за слухов о переходе в «ПСЖ». Он хочет выслушать новое руководство «Барселоны»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси взбешен слухами о переходе в «ПСЖ» по окончании сезона.

    По информации Marca, аргентинец не общался ни с кем насчет своего будущего. Месси намерен принять окончательно решение в конце сезона.

    Футболист намерен дождаться итогов выборов президента «Барселоны» и обсудить спортивную политику клуба с новым руководством. Также известно, что вопрос зарплаты – не приоритетный для Месси.

    • Ранее стало известно, что «Барса» заплатила аргентинцу по условиям четырехлетнего контракта 555 миллионов евро.
    • Сам футболист остался недоволен публикацией конфиденциальных данных. Из-за этого он намерен подать в суд на руководство каталонцев.

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    Источник: Marca

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    05.02.2021 23:44
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +20000

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      И что же здесь такого ужасного, чтобы в ярость впадать?...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4835

      playsh > DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Да потому,что Барса для него семья,дом родной,который он покидать не собирается.Остальное всё слухи.

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