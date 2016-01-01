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    «РБ-Спорт»: Кокорин может пропустить матч с «Интером». У него нет рабочей визы

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может пропустить матч 21-го тура Серии А с «Интером».

    29-летний россиянин до сих пор не получил разрешение на работу в Италии, сообщает «РБ-Спорт». В «Фиорентине» уверены, что все бюрократические моменты будут улажены до матча с «Интером».

    • Матч «Фиорентина» – «Интер» состоится 5 февраля.
    • Кокорин уже провел первую тренировку с «Фиорентиной».
    • Итальянцы заплатили «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +25565

      VVM1964 6 минут назад

      Началось , теперь так и будет " то понос , то золотуха " - это же КОКОРИН ! )))

      0
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      Рейтинг: +354

      O-kolesov 26 минут назад

      А он что по туристической туда поехал?

      0
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      Рейтинг: +6838

      Сильвербой 34 минуты назад

      Ну сейчас теперь остается только отговорки придумывать... Сегодня визы нет, завтра у него болячка, послезавтра срачка и т.д.

      1
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      Рейтинг: +82360

      zigbert 57 минут назад

      Иногда кажется что шлейф неудач и запретов будет тянуться за Кокориным вечно.

      2
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      Рейтинг: +11104

      JTherry 1 час назад

      уже две недели не могут оформить разрешение на работу Коке: во, порядочки у "фиалок") Кока натрет лавку до блеска, ему не привыкать - "нераскрывшийся талант"...

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      Рейтинг: +15098

      vladimir-7 1 час назад

      Одни СМИ пишут, что у Кокорина оформлено разрешение на работу, другие пишут, что не оформлено, каждый врет как хочет, а потом
      удивляются, что ими недовольны в недостоверности их информации.

      2
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      Рейтинг: +19034

      bset 1 час назад

      Без визы на лавку не пускают?

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