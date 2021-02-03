«РБ-Спорт»: Кокорин может пропустить матч с «Интером». У него нет рабочей визы

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может пропустить матч 21-го тура Серии А с «Интером».
29-летний россиянин до сих пор не получил разрешение на работу в Италии, сообщает «РБ-Спорт». В «Фиорентине» уверены, что все бюрократические моменты будут улажены до матча с «Интером».
- Матч «Фиорентина» – «Интер» состоится 5 февраля.
- Кокорин уже провел первую тренировку с «Фиорентиной».
- Итальянцы заплатили «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.
Кокорин забил на тренировке «Фиорентины» после паса Рибери пяткой
Источник: «РБ-Спорт»