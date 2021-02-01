Кокорин забил на тренировке «Фиорентины» после паса Рибери пяткой

Если бы за меня заплатили 4,5 млн евро, я бы им наколотил столько таких голов, что твиттер Рибери бы лопнул.
Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала видео с последний тренировки команды.
Нападающий Александр Кокорин забил гол в касание после передачи пяткой от полузащитника Франка Рибери.
- Кокорин получил разрешение на работу в Италии и сможет сыграть с «Интером».
- Итальянцы заплатили «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.
Ribéry Kokorin #ForzaViola #Fiorentina #FIOvINT @FranckRibery pic.twitter.com/jswTGzm1rE— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 1, 2021
Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и поприветствовал Рибери