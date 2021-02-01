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    Кокорин забил на тренировке «Фиорентины» после паса Рибери пяткой

    Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала видео с последний тренировки команды.

    Нападающий Александр Кокорин забил гол в касание после передачи пяткой от полузащитника Франка Рибери.

    Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и поприветствовал Рибери

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 16:05
    Комментарии16
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      Рейтинг: +7221

      NewLife 35 минут назад

      Если бы за меня заплатили 4,5 млн евро, я бы им наколотил столько таких голов, что твиттер Рибери бы лопнул.

      1
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      Рейтинг: +2001

      Mister_Tomsk 37 минут назад

      ахах, ща обосрется, пару раз, и травму получит на пол года.. скриньте

      1
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      Рейтинг: +1462

      Decorhome 47 минут назад

      Начало положено)

      0
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      Рейтинг: -699

      СуперПАВ9 1 час назад

      Красава Сашка удачи тебе

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      Рейтинг: +5527

      "supermax" 1 час назад

      че началось то? :D

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      Рейтинг: +3582

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Лукаку и Ко в ужасе ждут рандеву с Саньком

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      Рейтинг: +22910

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Это надо отметить - ящик элитного шампанского и пол-десятка стульев в студию !

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      Рейтинг: +20184

      Боцман59rus 1 час назад

      Ну все, дайте ему золотую бутсу.

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      Рейтинг: +16961

      slavutiq70 1 час назад

      А я то наивный думал уйдёт Коко и перестанет пресса писать про каждый его шаг,нет оказывается пиар продолжается,,,,

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      Рейтинг: +2546

      sobaka120982 2 часа назад

      Наверное это лучше новости как кокорин сходил в туалет на новом месте

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