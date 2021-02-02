Товарищеские матчи. «Динамо» благодаря хет-трику Тюкавина обыграло «Рудар»; «Рубин» и «Химки» обменялись двумя голами, у Мирзова дубль

«Динамо» на сборе в Турции переиграло черногорский «Рудар». Три гола забил воспитанник россиян Константин Тюкавин.

«Рубин» в другой встрече сыграл вничью с «Химками», несмотря на то что вел в два мяча.

Товарищеские матчи

Рубин (Казань) – Химки – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Деспотович, 21; 2:0 – Йевтич, 45+5 (с пенальти); 2:1 – Мирзов, 54; 2:2 – Мирзов, 72.

Динамо (Россия) – Рудар (Черногория) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Тюкавин, 72; 2:0 – Тюкавин, 81; 3:0 – Тюкавин, 82; 3:1 – Ризванович, 84.