Доннарумма требует от «Милана» 10 миллионов в год. Клуб предложил 7 миллионов и бонусы

«Милан» не может договориться о новом контракте с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

21-летний голкипер хочет получать 10 миллионов евро в год, в то время как «Милан» предлагает 7 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Corriere della Sera.

Стороны также не могут согласовать длительность контракта. «Милан» намерен продлить его на четыре года, а Доннарумма рассчитывает на меньший срок.

Еще одно разногласие – сумма потенциального выкупа голкипера. «Милан» рассчитывает прописать отступные в размере не менее 40 миллионов евро, а сторона игрока настаивает максимум на 30 миллионах.