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    Доннарумма требует от «Милана» 10 миллионов в год. Клуб предложил 7 миллионов и бонусы

    «Милан» не может договориться о новом контракте с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

    21-летний голкипер хочет получать 10 миллионов евро в год, в то время как «Милан» предлагает 7 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Corriere della Sera.

    Стороны также не могут согласовать длительность контракта. «Милан» намерен продлить его на четыре года, а Доннарумма рассчитывает на меньший срок.

    Еще одно разногласие – сумма потенциального выкупа голкипера. «Милан» рассчитывает прописать отступные в размере не менее 40 миллионов евро, а сторона игрока настаивает максимум на 30 миллионах.

    • Доннарумма – воспитанник «Милана».
    • Он дебютировал в Серии А в 16 лет.
    • Действующий контракт голкипера истекает летом 2021 года.

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    Источник: Corriere della Sera

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +44802

      portero 54 минуты назад

      Да уж, мафия агентов и футболистов охреневает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1980

      Fusballer 1 час назад

      Охренели что-то футболёры.

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