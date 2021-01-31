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    «Не сомневаемся, что нас ждет вторая звезда на эмблеме». «Зенит» поздравил с днем рождения Миллера

    «Зенит» поздравил с 59-летием председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

    «Уважаемый Алексей Борисович, мы желаем вам успехов и не сомневаемся в том, что впереди нас с вами ждут новые победы, завоевания и заветная вторая звезда на эмблеме!

    С праздником!» – написала пресс-служба клуба.

    • Миллер – болельщик «Зенита».
    • «Газпром» – генеральный спонсор петербургского клуба.

    Миллер может покинуть пост главы «Газпрома» в мае 2021 года

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7767

      Hektor 84 6 минут назад

      Значки уже заготовили? Наперед по случаю второй звезды.

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      Рейтинг: +891

      Граф2019 22 минуты назад

      если бы не Вовка...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2745

      Из Твери Леха 46 минут назад

      Что там за формула, 5 чемпионств - 1 звезда? В этом году у Зенита 7-ое чемпионство должно быть. Стало быть 2-ую звезду могут только в 2024 оформить.

      0
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      Рейтинг: +2940

      ФК Пупсик > Из Твери Леха 6 минут назад

      Посчитай, сколько сырдыку звезд полагается?

      0
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      Рейтинг: +598

      NIK32RUS 59 минут назад

      так у них еще и сроки, типо в год по чемпионству!

      1
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      Рейтинг: +614

      plehanov6 1 час назад

      Не обольщайтесь! Судя по всему, вы газпрому уже надоели! Первый вылетит миллер, а затем вы станите " Тамбовом"!!! Бомжи были, туда вам и дорога!!!

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      Рейтинг: +489

      xakep01 > plehanov6 1 час назад

      Судя по тому как дела Спартака ведет федун, он чисто издевается над болелами, чтоб над вами потешались и вашими результатами, все кому не лень

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      Рейтинг: +2940

      ФК Пупсик > plehanov6 5 минут назад

      Зениту всегда спонсор найдется, а вот как от федуна мазут отнимут, так и будет сырдых в ПФЛ!!!

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