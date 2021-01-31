«Не сомневаемся, что нас ждет вторая звезда на эмблеме». «Зенит» поздравил с днем рождения Миллера

«Зенит» поздравил с 59-летием председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
«Уважаемый Алексей Борисович, мы желаем вам успехов и не сомневаемся в том, что впереди нас с вами ждут новые победы, завоевания и заветная вторая звезда на эмблеме!
С праздником!» – написала пресс-служба клуба.
- Миллер – болельщик «Зенита».
- «Газпром» – генеральный спонсор петербургского клуба.
Миллер может покинуть пост главы «Газпрома» в мае 2021 года
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Источник: Твиттер «Зенита»