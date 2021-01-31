«Не сомневаемся, что нас ждет вторая звезда на эмблеме». «Зенит» поздравил с днем рождения Миллера

Значки уже заготовили? Наперед по случаю второй звезды.
«Зенит» поздравил с 59-летием председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
«Уважаемый Алексей Борисович, мы желаем вам успехов и не сомневаемся в том, что впереди нас с вами ждут новые победы, завоевания и заветная вторая звезда на эмблеме!
С праздником!» – написала пресс-служба клуба.
- Миллер – болельщик «Зенита».
- «Газпром» – генеральный спонсор петербургского клуба.
Миллер может покинуть пост главы «Газпрома» в мае 2021 года
«Зенит» поздравляет Алексея Миллера с днем рождения.Уважаемый Алексей Борисович, мы желаем Вам успехов и не сомневаемся в том, что впереди нас с Вами ждут новые победы, завоевания и заветная вторая звезда на эмблеме!С праздником! pic.twitter.com/S3GklEde6V— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 31, 2021