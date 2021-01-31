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  • «Не сомневаемся, что нас ждет вторая звезда на эмблеме». «Зенит» поздравил с днем рождения Миллера

«Не сомневаемся, что нас ждет вторая звезда на эмблеме». «Зенит» поздравил с днем рождения Миллера

31 января 2021, 13:20
17

«Зенит» поздравил с 59-летием председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

«Уважаемый Алексей Борисович, мы желаем вам успехов и не сомневаемся в том, что впереди нас с вами ждут новые победы, завоевания и заветная вторая звезда на эмблеме!

С праздником!» – написала пресс-служба клуба.

  • Миллер – болельщик «Зенита».
  • «Газпром» – генеральный спонсор петербургского клуба.

Миллер может покинуть пост главы «Газпрома» в мае 2021 года

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (17)
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plehanov6
1612089191
Не обольщайтесь! Судя по всему, вы газпрому уже надоели! Первый вылетит миллер, а затем вы станите " Тамбовом"!!! Бомжи были, туда вам и дорога!!!
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NIK32RUS
1612090958
так у них еще и сроки, типо в год по чемпионству!
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Из Твери Леха
1612091744
Что там за формула, 5 чемпионств - 1 звезда? В этом году у Зенита 7-ое чемпионство должно быть. Стало быть 2-ую звезду могут только в 2024 оформить.
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Граф2019
1612093178
если бы не Вовка...
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Hektor 84
1612094159
Значки уже заготовили? Наперед по случаю второй звезды.
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Play
1612096008
Пока наши дома отапливаются нашим же газом, за который мы вам платим, вы себе сможете хоть десять звёзд на эмблему купить. Хорошо хоть выступлениями в Лиге Чемпионов радуете народ на все деньги.
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ААМ
1612106771
Звезды нужны, но и успехи в Европе тоже.
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Axe111
1612113541
Стыдно
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Ганнибал Лектор
1612116329
Звезда будет через 1,5 года, а вот когда в Лиге чемпионов за Зенит будет не стыдно - вопрос
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Павелий
1612116894
Звёзды надо зарабатывать, а не покупать! Стыдно!
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