УЕФА – о реформе ЛЧ: «Проводятся консультации, никакого решения пока нет»

Пресс-служба УЕФА прокомментировала информацию о возможном реформировании Лиги чемпионов.

«Как неоднократно заявлял УЕФА, в настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами и никакого решения по этой теме принято не было.

На данном этапе у нас нет дополнительной информации и комментариев, которые мы могли бы предоставить», – говорится в заявлении.