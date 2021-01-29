УЕФА – о реформе ЛЧ: «Проводятся консультации, никакого решения пока нет»

Пресс-служба УЕФА прокомментировала информацию о возможном реформировании Лиги чемпионов.
«Как неоднократно заявлял УЕФА, в настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами и никакого решения по этой теме принято не было.
На данном этапе у нас нет дополнительной информации и комментариев, которые мы могли бы предоставить», – говорится в заявлении.
- Ожидается, что обновленное соревнование будет проводиться с 2024 года.
- Согласно задумке, доходы между участниками турнира будут перераспределены.
- Новый формат ЛЧ может привести к сокращению матчей в национальных лигах и кубках.
Источник: ТАСС