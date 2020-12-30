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    УЕФА – о реформе ЛЧ: «Проводятся консультации, никакого решения пока нет»

    Пресс-служба УЕФА прокомментировала информацию о возможном реформировании Лиги чемпионов.

    «Как неоднократно заявлял УЕФА, в настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами и никакого решения по этой теме принято не было.

    На данном этапе у нас нет дополнительной информации и комментариев, которые мы могли бы предоставить», – говорится в заявлении.

    • Ожидается, что обновленное соревнование будет проводиться с 2024 года.
    • Согласно задумке, доходы между участниками турнира будут перераспределены.
    • Новый формат ЛЧ может привести к сокращению матчей в национальных лигах и кубках.

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    Источник: ТАСС

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