Газизов: «В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А в нем заинтересованы? Смешно, да?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Для вас переезд Кокорина в Италию стал неожиданностью?

— Нет, почему? Еще когда мы его подписывали в «Спартак», им интересовался другой итальянский клуб. Так что спрос на Сашу был и тогда. Я-то в его профессиональных и человеческих качествах не сомневаюсь. И не сомневался. Поэтому-то и подписывал его в «Спартак».

— А вы уверены, что у него получится в Серии А?

— Думаю, все у него сложится нормально. Лишь бы здоровье не подкачало. А все футбольные качества при нем.

— Почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?

— Так бывает. Определенная череда травм...

— Если говорить о специалистах, то, например, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не особо верил, что Кокорин заиграет в «Спартаке». Ведь он по большому счету в «Сочи» не феерил.

— Не знаю. Не хочу вступать с Ильей в диалог... Интересная ситуация получается вообще-то.

— Какая?

— Смешные вещи. Даже обсуждать не хочется. В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А, получается, в нем заинтересованы? Смешно, да? Поэтому у нас и футбол такой.

— Матчи против «Зенита» и против «Сочи» Кокорин пропустил не из-за травм?

— Полная ерунда! Причина — травмы. Об этом знали и тренеры, и врачи «Спартака».

— Вы с ним общались в последнее время?

— Нет. Он хороший парень, качественный футболист. Не надо сейчас петь ему дифирамбы. Просто нужно понимать, что не так много российских футболистов выступают в Европе.

Давайте просто болеть за Сашу. Всем вместе нам нужно его поддержать. Если он заиграет в Италии ярко, на других наших футболистов также обратят внимание.

По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

«Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

Федун: «Очень рады за Кокорина. Надеемся, он будет достойно представлять РПЛ»