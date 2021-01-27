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  • Газизов: «В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А в нем заинтересованы? Смешно, да?»

Газизов: «В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А в нем заинтересованы? Смешно, да?»

27 января 2021, 19:31
8

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Для вас переезд Кокорина в Италию стал неожиданностью?

— Нет, почему? Еще когда мы его подписывали в «Спартак», им интересовался другой итальянский клуб. Так что спрос на Сашу был и тогда. Я-то в его профессиональных и человеческих качествах не сомневаюсь. И не сомневался. Поэтому-то и подписывал его в «Спартак».

— А вы уверены, что у него получится в Серии А?

— Думаю, все у него сложится нормально. Лишь бы здоровье не подкачало. А все футбольные качества при нем.

— Почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?

— Так бывает. Определенная череда травм...

— Если говорить о специалистах, то, например, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не особо верил, что Кокорин заиграет в «Спартаке». Ведь он по большому счету в «Сочи» не феерил.

— Не знаю. Не хочу вступать с Ильей в диалог... Интересная ситуация получается вообще-то.

— Какая?

— Смешные вещи. Даже обсуждать не хочется. В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А, получается, в нем заинтересованы? Смешно, да? Поэтому у нас и футбол такой.

— Матчи против «Зенита» и против «Сочи» Кокорин пропустил не из-за травм?

Полная ерунда! Причина — травмы. Об этом знали и тренеры, и врачи «Спартака».

— Вы с ним общались в последнее время?

— Нет. Он хороший парень, качественный футболист. Не надо сейчас петь ему дифирамбы. Просто нужно понимать, что не так много российских футболистов выступают в Европе.

Давайте просто болеть за Сашу. Всем вместе нам нужно его поддержать. Если он заиграет в Италии ярко, на других наших футболистов также обратят внимание.

  • По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
  • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

Федун: «Очень рады за Кокорина. Надеемся, он будет достойно представлять РПЛ»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Фиорентина Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (8)
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filosof sparty
1611765808
Какая то странная история, попахивает **********...
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Ганнибал Лектор
1611768046
Да, слишком много странного в биографии Кокорина после встречи с узкоглазой марионеткой
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Hektor 84
1611768763
Кого не подписывал, те тебя и слили!
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JTherry
1611771584
сейчас уже можно признать, что подписание Кокорина – это провал Спартака, провал лично Газизова... Газика близко нельзя было подпускать к Спартаку... как можно было брать футболиста в клуб, зная, что ему нельзя играть против зенита и Сочи? несомненно, Мележиков и Попов расчистят "завалы" говоруна и бросальщика перчаток... а что будет с "опупеей" Коко в Италии скоро увидим, недолго осталось...
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NewLife
1611772320
Неприлично дорогой смех ! Г-н Газизов.
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oyabun
1611774041
Противно слушать все эти бла-бла-бла в защиту Кокорина. Почему бы прямо не сказать - "Да, я облажался со всеми трансферами в Спартак. Ни Кокорин, ни Урунов ни разу не усилили игру Спартака. А бабло получали. И очень немалое". Потому с Газизовым и расстались.
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portero
1611778840
Желаем Саньку удачи, главное чтоб он сам опять всё не просрал...
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Garrincha58
1611780034
поэтому у нас и футбол такой? вот именно те кто в нём ни чего не понимают лезут и принимают глобальные решения, а те кто хоть в чём то разбираются поддакивают им и лижут одно место, чтобы не потерять своё местечко под солнцем
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