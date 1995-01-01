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    Газизов: «В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А в нем заинтересованы? Смешно, да?»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

    — Для вас переезд Кокорина в Италию стал неожиданностью?

    — Нет, почему? Еще когда мы его подписывали в «Спартак», им интересовался другой итальянский клуб. Так что спрос на Сашу был и тогда. Я-то в его профессиональных и человеческих качествах не сомневаюсь. И не сомневался. Поэтому-то и подписывал его в «Спартак».

    — А вы уверены, что у него получится в Серии А?

    — Думаю, все у него сложится нормально. Лишь бы здоровье не подкачало. А все футбольные качества при нем.

    — Почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?

    — Так бывает. Определенная череда травм...

    — Если говорить о специалистах, то, например, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не особо верил, что Кокорин заиграет в «Спартаке». Ведь он по большому счету в «Сочи» не феерил.

    — Не знаю. Не хочу вступать с Ильей в диалог... Интересная ситуация получается вообще-то.

    — Какая?

    — Смешные вещи. Даже обсуждать не хочется. В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А, получается, в нем заинтересованы? Смешно, да? Поэтому у нас и футбол такой.

    — Матчи против «Зенита» и против «Сочи» Кокорин пропустил не из-за травм?

    Полная ерунда! Причина — травмы. Об этом знали и тренеры, и врачи «Спартака».

    — Вы с ним общались в последнее время?

    — Нет. Он хороший парень, качественный футболист. Не надо сейчас петь ему дифирамбы. Просто нужно понимать, что не так много российских футболистов выступают в Европе.

    Давайте просто болеть за Сашу. Всем вместе нам нужно его поддержать. Если он заиграет в Италии ярко, на других наших футболистов также обратят внимание.

    • По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
    • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4636

      filosof sparty 18 минут назад

      Какая то странная история, попахивает **********...

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      Рейтинг: +13154

      alarm > filosof sparty 11 минут назад

      тарасофкой? по количеству звёздочек подходит)

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