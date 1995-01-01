Газизов: «В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А в нем заинтересованы? Смешно, да?»

Какая то странная история, попахивает **********...
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на переход Александра Кокорина в «Фиорентину».
— Для вас переезд Кокорина в Италию стал неожиданностью?
— Нет, почему? Еще когда мы его подписывали в «Спартак», им интересовался другой итальянский клуб. Так что спрос на Сашу был и тогда. Я-то в его профессиональных и человеческих качествах не сомневаюсь. И не сомневался. Поэтому-то и подписывал его в «Спартак».
— А вы уверены, что у него получится в Серии А?
— Думаю, все у него сложится нормально. Лишь бы здоровье не подкачало. А все футбольные качества при нем.
— Почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?
— Так бывает. Определенная череда травм...
— Если говорить о специалистах, то, например, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не особо верил, что Кокорин заиграет в «Спартаке». Ведь он по большому счету в «Сочи» не феерил.
— Не знаю. Не хочу вступать с Ильей в диалог... Интересная ситуация получается вообще-то.
— Какая?
— Смешные вещи. Даже обсуждать не хочется. В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в Серии А, получается, в нем заинтересованы? Смешно, да? Поэтому у нас и футбол такой.
— Матчи против «Зенита» и против «Сочи» Кокорин пропустил не из-за травм?
— Полная ерунда! Причина — травмы. Об этом знали и тренеры, и врачи «Спартака».
— Вы с ним общались в последнее время?
— Нет. Он хороший парень, качественный футболист. Не надо сейчас петь ему дифирамбы. Просто нужно понимать, что не так много российских футболистов выступают в Европе.
Давайте просто болеть за Сашу. Всем вместе нам нужно его поддержать. Если он заиграет в Италии ярко, на других наших футболистов также обратят внимание.
- По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
- «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
Федун: «Очень рады за Кокорина. Надеемся, он будет достойно представлять РПЛ»