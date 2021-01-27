Федун: «Очень рады за Кокорина. Надеемся, он будет достойно представлять РПЛ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину». Россияне получили за футболиста 4,5 миллиона евро.
«Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина — это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши», – сказал Федун.
- По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
- Последним клубом игрока был «Спартак».
- «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
Источник: «Спорт-Экспресс»