Федун: «Очень рады за Кокорина. Надеемся, он будет достойно представлять РПЛ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину». Россияне получили за футболиста 4,5 миллиона евро.

«Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина — это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши», – сказал Федун.