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    Федун: «Очень рады за Кокорина. Надеемся, он будет достойно представлять РПЛ»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину». Россияне получили за футболиста 4,5 миллиона евро.

    «Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина — это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши», – сказал Федун.

    • По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
    • Последним клубом игрока был «Спартак».
    • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11003

      JTherry 4 минуты назад

      Федун: "Очень рады..."
      ...дальше можно было и не продолжать)

      0
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      Рейтинг: -704

      СуперПАВ9 32 минуты назад

      Надеюсь Какорин заиграет в Феарентине

      0
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      Рейтинг: +1491

      Алехсбургер. 35 минут назад

      Представлять он будет Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония общего режима № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области»

      0
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      Рейтинг: +4300

      Cleaner 1 час назад

      Федун, да за себя вы рады, что сбагрили наследство Газизова. НУ КУПИЛИ!!!...))) Хорошо, что теперь ПРОДАЛИ.

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