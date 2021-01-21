Газизов – о медосмотре Кокорина: «Еще один момент остался. Мы все люди суеверные, зачем бежать вперед»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что рано считать состоявшимся переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Как пройдет медобследование, тогда и можно будет развернуто говорить и поздравлять. «Спартак», конечно, может объявлять, но еще один момент остался. Мы все люди суеверные, зачем бежать вперед», – сказал Газизов.