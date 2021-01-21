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    Газизов – о медосмотре Кокорина: «Еще один момент остался. Мы все люди суеверные, зачем бежать вперед»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что рано считать состоявшимся переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

    «Как пройдет медобследование, тогда и можно будет развернуто говорить и поздравлять. «Спартак», конечно, может объявлять, но еще один момент остался. Мы все люди суеверные, зачем бежать вперед», – сказал Газизов.

    • По информации «Чемпионата», медобследование Кокорина запланировано на 25 января.
    • Если проблем со здоровьем не будет выявлено, то на следующий день россиянин заключит контракт с «Фиорентиной».

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    Источник: «Р-Спорт»

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