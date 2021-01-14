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  • Кубок Германии. «Хольштайн» из второй Бундеслиги прошел «Баварию»

Кубок Германии. «Хольштайн» из второй Бундеслиги прошел «Баварию»

14 января 2021, 01:27
15

«Хольштайн», клуб второй Бундеслиги, прошел в 1/8 финала Кубка Германии. Дома он смог в серии пенальти обыграть действующего победителя Лиги чемпионов. В серии 11-метровых не забил только один футболист – Марк Рока.

Вратарь Мануэль Нойер провел 410-й официальный матч за «Баварию». Он сравнялся по показателю с Лотаром Маттеусом.

Кубок Германии. 1/16 финала

Хольштайн – Бавария – 2:2 (1:1, 1:1, 6:5 по пенальти)

Голы: 0:1 – Гнабри, 14; 1:1 – Бартельс, 37; 1:2 – Сане, 48; 2:2 – Валь, 90+5.

Календарь Кубка Германии

Результаты Кубка Германии

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Кубок Германия. Бундеслига Хольштайн Бавария
Комментарии (15)
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DeStar
1610577618
Интересненько
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Nayturs
1610595710
Сенсация, собственно за это я и люблю футбол. Такие матчи показывают, что деньги решают не все!
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Mister_Tomsk
1610598503
как ваши ставочки?)))
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egrrr
1610603170
Это не просто середняк из второй лиги, посмотрите их статистику...
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BlackMurderDeco
1610612715
Ну, Бавария относится как раз к тем клубам , которая часто недооценивает соперника, да и нойера пора б сажать на банку, стабильность у него прошла, есть нюбель, его пора наигрывать
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ItalianFootball
1610615608
Эт тебе не требл делать, это вторая Бундеслига!
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teodogat
1610620448
Нойеру пора на пенсию...
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zigbert
1610633877
У Баварии сейчас просто не хватает сил на все турниры.
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Cules2013
1610636089
Ну прямо, как в FIFA бывает)
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koli4ka
1610642038
я не плакал,но иногда холодный ледяной душ бывает очень полезным...
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