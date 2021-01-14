Кубок Германии. «Хольштайн» из второй Бундеслиги прошел «Баварию»

«Хольштайн», клуб второй Бундеслиги, прошел в 1/8 финала Кубка Германии. Дома он смог в серии пенальти обыграть действующего победителя Лиги чемпионов. В серии 11-метровых не забил только один футболист – Марк Рока.

Вратарь Мануэль Нойер провел 410-й официальный матч за «Баварию». Он сравнялся по показателю с Лотаром Маттеусом.

Кубок Германии. 1/16 финала

Хольштайн – Бавария – 2:2 (1:1, 1:1, 6:5 по пенальти)

Голы: 0:1 – Гнабри, 14; 1:1 – Бартельс, 37; 1:2 – Сане, 48; 2:2 – Валь, 90+5.

Календарь Кубка Германии

Результаты Кубка Германии