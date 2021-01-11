Роналду – первый игрок, забивавший не менее 15 голов в топ-5 лигах Европы 15 сезонов подряд

В матче 17-го тура Серии А «Ювентус» на своем поле победил «Сассуоло» со счетом 3:1.

Третий мяч туринцев в этой игре забил нападающий Криштиану Роналду.

Для 35-летнего португальца это 15-й гол в 13 встречах текущего чемпионата Италии.

Таким образом, Роналду стал первым игроком в истории, который отличился не менее 15 раз в топ-5 европейских лигах на протяжении 15 сезонов подряд (начиная с сезона-2006/07).

Роналду – рекордсмен по голам в официальных матчах за всю историю. Он сравнялся с Бицаном