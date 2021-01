Роналду – рекордсмен по голам в официальных матчах за всю историю. Он сравнялся с Бицаном

«Ювентус» победил «Сассуоло» (3:1) в матче 17-го тура Серии А.

Нападающий туринской команды Криштиану Роналду забил в этой встрече один гол. Этот мяч стал для португальца 759-м за клуб и сборную в официальных играх.

Роналду сравнялся с экс-нападающим сборных Австрии и Чехословакии Йозефом Бицаном (759 голов). Это рекорд мирового футбола.

Most official goals scored for club and country in football history:Josef Bican (759)Cristiano Ronaldo (759)◎ Pelé (757)Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y