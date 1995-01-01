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    Райола: «Трансфер Холанда в «Барселону»? Их новый президент может звонить мне»

    Агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Мино Райола опроверг информацию, что вел переговоры с «Барселоной». В то же время не исключает трансфер норвежца в Каталонию.

    «Ни с одним кандидатом в президенты «Барселоны» я не разговаривал. И не буду. Когда выберут нового президента, он может звонить мне», – сказал Райола.

    Холанд – о Райоле: «Лучший агент в мире. Хочу работать только с ним»

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    Источник: твиттер Патрика Бергера

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43880

      portero 7 минут назад

      Да уж эта хрень затянулась надолго, скорей бы уже определились... но гребаный карантин непонятно когда закончится....

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