Райола: «Трансфер Холанда в «Барселону»? Их новый президент может звонить мне»

Агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Мино Райола опроверг информацию, что вел переговоры с «Барселоной». В то же время не исключает трансфер норвежца в Каталонию.

«Ни с одним кандидатом в президенты «Барселоны» я не разговаривал. И не буду. Когда выберут нового президента, он может звонить мне», – сказал Райола.

По информации Daily Mail, на 20-летнего футболиста претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Футболист перешел в «Боруссию» в декабре 2019 года за 20 миллионов евро.

Холанд – 9-й по стоимости игрок мира (100 миллионов евро).

Холанд – о Райоле: «Лучший агент в мире. Хочу работать только с ним»