Холанд – о Райоле: «Лучший агент в мире. Хочу работать только с ним»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал о своем агенте Мино Райоле.

«Райола – лучший агент в мире. Он много помогает мне, и я хочу продолжить работать с ним.

Планы на будущее? Я счастлив в «Боруссии». Провел отличный год с Фавром и хотел бы поблагодарить его за это», – приводит слова Холанда Goal.com.