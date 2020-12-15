Холанд – о Райоле: «Лучший агент в мире. Хочу работать только с ним»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал о своем агенте Мино Райоле.
«Райола – лучший агент в мире. Он много помогает мне, и я хочу продолжить работать с ним.
Планы на будущее? Я счастлив в «Боруссии». Провел отличный год с Фавром и хотел бы поблагодарить его за это», – приводит слова Холанда Goal.com.
- По информации Daily Mail, на 20-летнего футболиста претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
- Футболист перешел в «Боруссию» в декабре 2019 года за 20 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел в Бундеслиге восемь матчей, забив десять голов и сделав два ассиста.
Источник: Goal