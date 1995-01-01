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    Холанд – о Райоле: «Лучший агент в мире. Хочу работать только с ним»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал о своем агенте Мино Райоле.

    «Райола – лучший агент в мире. Он много помогает мне, и я хочу продолжить работать с ним.

    Планы на будущее? Я счастлив в «Боруссии». Провел отличный год с Фавром и хотел бы поблагодарить его за это», – приводит слова Холанда Goal.com.

    • По информации Daily Mail, на 20-летнего футболиста претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
    • Футболист перешел в «Боруссию» в декабре 2019 года за 20 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел в Бундеслиге восемь матчей, забив десять голов и сделав два ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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