Холанд летом может перейти в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может сменить команду следующим летом.

По информации Daily Mail, купить 20-летнего футболиста хотят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Сити» видит в норвежце замену для Серхио Агуэро, а «Юнайтед» сохраняет интерес к форварду еще с того периода, когда он выступал за «Зальцбург».

«Боруссия» может согласиться на продажу Холанда по окончании сезона, чтобы побольше заработать. Дело в том, что в 2022 году игрок получит право уйти за фиксированную сумму в размере 65 миллионов фунтов.