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    Холанд летом может перейти в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может сменить команду следующим летом.

    По информации Daily Mail, купить 20-летнего футболиста хотят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    «Сити» видит в норвежце замену для Серхио Агуэро, а «Юнайтед» сохраняет интерес к форварду еще с того периода, когда он выступал за «Зальцбург».

    «Боруссия» может согласиться на продажу Холанда по окончании сезона, чтобы побольше заработать. Дело в том, что в 2022 году игрок получит право уйти за фиксированную сумму в размере 65 миллионов фунтов.

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    Источник: Daily Mail

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    12.12.2020 13:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2476

      panmon 12 декабря, 13:55

      Если хочет стать заурядным нападающим, то МЮ - лучший вариант. МС не сильно отстаёт...
      Если хочет стать лучшим - Реал, Барса, ПСЖ (временно вместо Мбаппе), Ливер.
      Вообщем нужно идти в команду которая нормально играет в защите и Холанд со своими голами будет заметно усиливать и без того сильную команду

      2
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      Рейтинг: +127

      Dob13 > panmon 12 декабря, 15:40

      Как не странно, вероятнее всего, его через пару лет Бавария заберет. Она любит рослых таранных форвардов. Плюс, Левандовски не молодеет

      1
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      Рейтинг: +2476

      panmon > Dob13 12 декабря, 20:56

      Я думаю не просидит 2 года в Борусии
      А сейчас и сам не перейдёт под Роберта

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      Рейтинг: +127

      Dob13 > panmon 13 декабря, 13:58

      Главное, чтобы не ушел в главные "кладбища талантов" Реал или Барсу...

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      Рейтинг: +3468

      Puddle > panmon 13 декабря, 17:43

      вы не то обсуждаете, стыдно же за спартак!

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