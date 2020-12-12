Холанд летом может перейти в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед»

Если хочет стать заурядным нападающим, то МЮ - лучший вариант. МС не сильно отстаёт...
Если хочет стать лучшим - Реал, Барса, ПСЖ (временно вместо Мбаппе), Ливер.
Вообщем нужно идти в команду которая нормально играет в защите и Холанд со своими голами будет заметно усиливать и без того сильную команду
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может сменить команду следующим летом.
По информации Daily Mail, купить 20-летнего футболиста хотят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
«Сити» видит в норвежце замену для Серхио Агуэро, а «Юнайтед» сохраняет интерес к форварду еще с того периода, когда он выступал за «Зальцбург».
«Боруссия» может согласиться на продажу Холанда по окончании сезона, чтобы побольше заработать. Дело в том, что в 2022 году игрок получит право уйти за фиксированную сумму в размере 65 миллионов фунтов.