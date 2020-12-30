Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Локо» Куликов – о своей зарплате: «Больше миллиона рублей и премиальные. Приятно, когда после победы приходит смсочка»

Игрок «Локо» Куликов – о своей зарплате: «Больше миллиона рублей и премиальные. Приятно, когда после победы приходит смсочка»

30 декабря 2020, 09:10
3

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, сколько зарабатывает в клубе.

– Весной ты рассказывал, что купил новую квартиру и делаешь в ней ремонт. Как дела сейчас?

– На самом деле купили родители два с половиной года назад. Рядом с собой – в Реутове. Мы ждали, пока она достроится. Полгода назад ее сдали, я начал ремонт. Недавно его закончил, сейчас уже живу в ней.

– Во сколько обошелся ремонт?

– Перестал считать на отметке в 5 миллионов рублей. Но ушел недалеко от пяти. Рассчитывал не больше двух, но сидишь с девушкой, выбираешь что-то: прикольно смотрится – хочу купить. А цены на все просто сумасшедшие. Например, мне хотелось большой двухстворчатый холодильник. Зашел в «М.Видео» перед карантином: «Дайте мне самый крутой холодильник». Показывают – берем. Дальше – телевизор: «Покажите самый крутой телевизор». Подводят к очень тоненькому, я переспрашиваю: «Ну он крутой? Он хорошо показывает? Он лучше, чем Samsung?» Купил LG, Samsung не хотел. В итоге потратил 750 тысяч – на холодильник, телик, микроволновку, плиту, духовку и посудомоечную. Это первая покупка в квартиру. Дальше – пошло-поехало.

– Тебе важно, чтобы все было самым крутым?

– Холодильник – да, с двумя створками просто отлично выглядит. В него можно много всего положить, чтобы полностью заполненный был. Хотя иногда думаю: зачем такой большой? А самый крутой телевизор стоил каких-то бешеных денег. Я уточнил: «Мой намного хуже?» – «Нет». И взял его. То есть не самый дорогой. Просто хотелось, чтобы все было качественное: все-таки в свою квартиру вкладываешь, хочется жить в комфорте.

– Это разве не понты, не мышление типичного русского футболиста?

– Нет, какие понты? Я на Lancer езжу. Если бы хотел понтоваться, взял бы кредит и купил гелик. Разъезжал бы на нем в 18-20 лет. Но такого нет и, надеюсь, не будет.

– То есть крыша не едет от того, что резко стал получать больше, чем год назад, когда был игроком второй команды? Когда приходит смсочка из банка с кучей цифр, не думаешь: «Какая же я звезда»?

– Да какая я звезда – нет. Просто приятно. Можно себе что-то большее позволить, чем год назад.

– В прошлом году, когда ты выходил против «Байера», у тебя была зарплата игрока фарм-клуба?

– Не совсем. Все-таки уже несколько лет привлекался к тренировкам с основой, выходил в РПЛ и Кубке России. Я получал 400 тысяч рублей в месяц.

– За год сумма выросла в единицы или в десятки раз?

– В единицы.

– Это больше миллиона рублей?

– Да. Плюс премиальные.

– При четырех победах в месяц премиальными можно заработать больше, чем зарплатой?

– Да-да. Конечно, эта история мотивирует, потому что премии лишними не бывают. Приятно, когда после победы приходит смсочка.

  • Куликову – 22.
  • В этом сезоне он провел 15 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Куликов Даниил
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1609312521
А , кто это такой ? Похоже поколение даунов ...
Ответить
Fusballer
1609317064
Бедняга, всего на 400 тысяч в месяц существовал(((
Ответить
Главные новости
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
1
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Все новости
Все новости
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
2
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
21
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
Вчера, 17:08
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+