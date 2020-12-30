Игрок «Локо» Куликов – о своей зарплате: «Больше миллиона рублей и премиальные. Приятно, когда после победы приходит смсочка»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, сколько зарабатывает в клубе.

– Весной ты рассказывал, что купил новую квартиру и делаешь в ней ремонт. Как дела сейчас?

– На самом деле купили родители два с половиной года назад. Рядом с собой – в Реутове. Мы ждали, пока она достроится. Полгода назад ее сдали, я начал ремонт. Недавно его закончил, сейчас уже живу в ней.

– Во сколько обошелся ремонт?

– Перестал считать на отметке в 5 миллионов рублей. Но ушел недалеко от пяти. Рассчитывал не больше двух, но сидишь с девушкой, выбираешь что-то: прикольно смотрится – хочу купить. А цены на все просто сумасшедшие. Например, мне хотелось большой двухстворчатый холодильник. Зашел в «М.Видео» перед карантином: «Дайте мне самый крутой холодильник». Показывают – берем. Дальше – телевизор: «Покажите самый крутой телевизор». Подводят к очень тоненькому, я переспрашиваю: «Ну он крутой? Он хорошо показывает? Он лучше, чем Samsung?» Купил LG, Samsung не хотел. В итоге потратил 750 тысяч – на холодильник, телик, микроволновку, плиту, духовку и посудомоечную. Это первая покупка в квартиру. Дальше – пошло-поехало.

– Тебе важно, чтобы все было самым крутым?

– Холодильник – да, с двумя створками просто отлично выглядит. В него можно много всего положить, чтобы полностью заполненный был. Хотя иногда думаю: зачем такой большой? А самый крутой телевизор стоил каких-то бешеных денег. Я уточнил: «Мой намного хуже?» – «Нет». И взял его. То есть не самый дорогой. Просто хотелось, чтобы все было качественное: все-таки в свою квартиру вкладываешь, хочется жить в комфорте.

– Это разве не понты, не мышление типичного русского футболиста?

– Нет, какие понты? Я на Lancer езжу. Если бы хотел понтоваться, взял бы кредит и купил гелик. Разъезжал бы на нем в 18-20 лет. Но такого нет и, надеюсь, не будет.

– То есть крыша не едет от того, что резко стал получать больше, чем год назад, когда был игроком второй команды? Когда приходит смсочка из банка с кучей цифр, не думаешь: «Какая же я звезда»?

– Да какая я звезда – нет. Просто приятно. Можно себе что-то большее позволить, чем год назад.

– В прошлом году, когда ты выходил против «Байера», у тебя была зарплата игрока фарм-клуба?

– Не совсем. Все-таки уже несколько лет привлекался к тренировкам с основой, выходил в РПЛ и Кубке России. Я получал 400 тысяч рублей в месяц.

– За год сумма выросла в единицы или в десятки раз?

– В единицы.

– Это больше миллиона рублей?

– Да. Плюс премиальные.

– При четырех победах в месяц премиальными можно заработать больше, чем зарплатой?

– Да-да. Конечно, эта история мотивирует, потому что премии лишними не бывают. Приятно, когда после победы приходит смсочка.