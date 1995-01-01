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    Павлюченко: «Приехал к Аршавину, а ребята в майках «Арсенала» начали меня прогонять: «Это наш район, ты «Тоттенхэм»

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о периоде выступления в АПЛ.

    «Бывало, идeшь по улице, через дорогу два-три парня, и как начнут через всю улицу кричать: «Суперпав, Суперпав». Люди, идущие возле меня, оборачивались и подхватывали.

    Один раз зашeл в продуктовый магазин на районе, расплачиваюсь, кассир – женщина лет пятидесяти – узнаeт меня и как начнeт петь про Суперпава. А за ней пять-семь человек в очереди: «О, это же Пав». Мне от такого становилось не по себе, я человек скромный.

    А негатив случился, только когда я единственный раз приехал в гости к Аршавину в район «Арсенала»: там и стадион, и одноимeнная станция метро, и болельщиков много живeт.

    Припарковался, закрываю машину, до дома Аршавина метров 50. Ко мне, жене и ребeнку идeт кучка молодых ребят в майках «Арсенала», и они как начали меня прогонять: «Это наш район, ты «Тоттенхэм», уходи отсюда».

    Быстрым шагом дошли до двери, постучались, нам быстро открыли. Сказал Андрею: «Больше в гости не приеду, не мой район». То же самое случилось, когда Аршавин приезжал к нам в гости – не любят они, скажем так, приезжих, хаха. Но трогать никогда не будут – только покричат», – написал Павлюченко в колонке для «Чемпионата».

    • Павлюченко играл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2011 год.
    • На его счету 42 гола в 113 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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