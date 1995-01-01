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    В парламенте Великобритании призвали начать расследование по поводу случаев приобретенного слабоумия у игроков

    Депутат британского парламента от партии лейбористов Кевин Бреннан выразил обеспокоенность участившимися случаями приобретенного слабоумия у футболистов. Они приводят к смерти и должны расследоваться, считает Бреннан.

    «Есть основания начать расследование случаев приобретенного слабоумия среди футболистов», – цитирует депутата «Матч ТВ» со ссылкой на Daily Mail.

    • В прошлом году было опубликовано исследование, что футболисты в 3,5 раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний, чем среднее количество таких смертей по всему обществу.
    • В 2020 году умерли экс-игроки Нобби Стайлз и Джек Чарльтон, у них был диагноз деменция.
    • Слабоумие диагностировано и у Бобби Чарльтона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2543

      neim 1 час назад

      В нашей РПЛ половина таких и ни кто из депутатов даже не догадывается об этом ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5526

      серега кашин 3 часа назад

      ну все скоро в англии запретят играть головой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12657

      alarm 3 часа назад

      в тарасовке таких каждый второй, начиная с руководства

      3
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