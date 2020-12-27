В парламенте Великобритании призвали начать расследование по поводу случаев приобретенного слабоумия у игроков

Депутат британского парламента от партии лейбористов Кевин Бреннан выразил обеспокоенность участившимися случаями приобретенного слабоумия у футболистов. Они приводят к смерти и должны расследоваться, считает Бреннан.

«Есть основания начать расследование случаев приобретенного слабоумия среди футболистов», – цитирует депутата «Матч ТВ» со ссылкой на Daily Mail.