В парламенте Великобритании призвали начать расследование по поводу случаев приобретенного слабоумия у игроков

Депутат британского парламента от партии лейбористов Кевин Бреннан выразил обеспокоенность участившимися случаями приобретенного слабоумия у футболистов. Они приводят к смерти и должны расследоваться, считает Бреннан.
«Есть основания начать расследование случаев приобретенного слабоумия среди футболистов», – цитирует депутата «Матч ТВ» со ссылкой на Daily Mail.
- В прошлом году было опубликовано исследование, что футболисты в 3,5 раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний, чем среднее количество таких смертей по всему обществу.
- В 2020 году умерли экс-игроки Нобби Стайлз и Джек Чарльтон, у них был диагноз деменция.
- Слабоумие диагностировано и у Бобби Чарльтона.
Источник: «Матч ТВ»