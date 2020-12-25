Агент Алабы определился с пятью клубами, с которыми готов вести переговоры о трансфере игрока

Пини Захави, агент защитника «Баварии» Давида Алабы, определил пятерку клубов, с которыми в январе готов начать переговоры о трансфере футболиста. Контракт австрийца истекает летом, и о его продлении не сообщается.

Захави готов вести диалог с «Барселоной», «Реалом», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».