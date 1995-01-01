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    Агент Алабы определился с пятью клубами, с которыми готов вести переговоры о трансфере игрока

    Пини Захави, агент защитника «Баварии» Давида Алабы, определил пятерку клубов, с которыми в январе готов начать переговоры о трансфере футболиста. Контракт австрийца истекает летом, и о его продлении не сообщается.

    Захави готов вести диалог с «Барселоной», «Реалом», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

    • Сам Алаба не намерен оставаться в «Баварии».
    • В текущем сезоне Бундеслиги Алаба провел 12 матчей.
    • Алабу в декабре признали в Австрии футболистом года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 56,6 тысячи подписчиков.

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