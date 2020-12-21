Миранчук – о разгромной победе над «Ромой»: «Отменная работа команды»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отреагировал на домашнюю победу своей команды над «Ромой» в матче 13-го тура Серии А.

«Просто отменная работа команды. Продолжаем в том же духе, впереди последний матч в этом году», – написал россиянин в инстаграме.

«Аталанта» разгромила «Рому» со счетом 4:1.

Миранчук вышел на замену на 81-й минуте матча.

В среду бергамцы в гостях сыграют с «Болоньей».