Миранчук – о разгромной победе над «Ромой»: «Отменная работа команды»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отреагировал на домашнюю победу своей команды над «Ромой» в матче 13-го тура Серии А.
«Просто отменная работа команды. Продолжаем в том же духе, впереди последний матч в этом году», – написал россиянин в инстаграме.
- «Аталанта» разгромила «Рому» со счетом 4:1.
- Миранчук вышел на замену на 81-й минуте матча.
- В среду бергамцы в гостях сыграют с «Болоньей».
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Источник: Инстаграм Алексея Миранчука