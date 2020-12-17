Фетисов: «Нам отрадно, что «Зенит» пожертвовал Лигой чемпионов ради победы над «Спартаком»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов оценил победу «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ (1:3). Он поздравил соперника.

«Хочу поздравить команду «Зенит». Они выглядели солидно, были лучше по движению. Нам отрадно, что они пожертвовали Лигой чемпионов ради победы над «Спартаком», – сказал функционер.