Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Фетисов: «Нам отрадно, что «Зенит» пожертвовал Лигой чемпионов ради победы над «Спартаком»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов оценил победу «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ (1:3). Он поздравил соперника.

    «Хочу поздравить команду «Зенит». Они выглядели солидно, были лучше по движению. Нам отрадно, что они пожертвовали Лигой чемпионов ради победы над «Спартаком», – сказал функционер.

    • Это была 500-я игра «Спартака» в чемпионате с тех пор, как им завладел Леонид Федун.
    • «Зенит» в матче нанес 28 ударов по воротам, «Спартак» – 5.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» идет строчкой ниже.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:10
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8885

      alex1951 24 минуты назад

      Бред от больного.
      Фамилиё не позорь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1607

      Fusballer 27 минут назад

      Хватит уже балаболить и видосики выпускать. Надо искать нормального тренера и хороших игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12058

      Garrincha58 43 минуты назад

      ещё один юморист из пищевика

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26116

      oyabun 44 минуты назад

      Понятно, что это была попытка потроллить Зенит, но на фоне позорного проигрыша, как то не смешно. Зенит как раз был тот же что и всегда, а Спартак вчера на игру просто не вышел. Вчера это была тень моего любимого клуба.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5069

      порт 45 минут назад

      Что то ничего не слышно про брошенную перчатку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      garet12222 53 минуты назад

      что-то спартаку надо делать со своим голосом. такая оценка даже хуже игры, в которую играл сам спартак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6500

      NewLife 54 минуты назад

      Это комплимент чесоточным. Я бы сказал, что Спартак пошел на такое бл@дство, чтобы сплавить Тедеску.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      Dguffin 1 час назад

      Что за ересь несёт этот человек?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -843

      Аденн 1 час назад

      так и есть Антон, бу-га-га

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4251

      Давид59 1 час назад

      Зенит лигой чемпионов не жертвовал, он её про***л.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1607

      Fusballer > Давид59 29 минут назад

      Это была попытка пошутить. Слабая. В смысле фраза Фетисова)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru