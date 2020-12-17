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  • Фетисов: «Нам отрадно, что «Зенит» пожертвовал Лигой чемпионов ради победы над «Спартаком»

Фетисов: «Нам отрадно, что «Зенит» пожертвовал Лигой чемпионов ради победы над «Спартаком»

17 декабря 2020, 19:10
35

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов оценил победу «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ (1:3). Он поздравил соперника.

«Хочу поздравить команду «Зенит». Они выглядели солидно, были лучше по движению. Нам отрадно, что они пожертвовали Лигой чемпионов ради победы над «Спартаком», – сказал функционер.

  • Это была 500-я игра «Спартака» в чемпионате с тех пор, как им завладел Леонид Федун.
  • «Зенит» в матче нанес 28 ударов по воротам, «Спартак» – 5.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» идет строчкой ниже.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Спартак
Комментарии (35)
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Давид59
1608222878
Зенит лигой чемпионов не жертвовал, он её про***л.
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Dguffin
1608224152
Что за ересь несёт этот человек?
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NewLife
1608224509
Это комплимент чесоточным. Я бы сказал, что Спартак пошел на такое бл@дство, чтобы сплавить Тедеску.
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garet12222
1608224612
что-то спартаку надо делать со своим голосом. такая оценка даже хуже игры, в которую играл сам спартак
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порт
1608225084
Что то ничего не слышно про брошенную перчатку.
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oyabun
1608225122
Понятно, что это была попытка потроллить Зенит, но на фоне позорного проигрыша, как то не смешно. Зенит как раз был тот же что и всегда, а Спартак вчера на игру просто не вышел. Вчера это была тень моего любимого клуба.
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Garrincha58
1608225187
ещё один юморист из пищевика
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alex1951
1608226340
Бред от больного. Фамилиё не позорь!
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paracetamol
1608228228
Вынесли как помойную тряпку, что пол в свинарнике вытирают, да еще шутит!
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Вомбат
1608228585
Он не шутит. Он на самом деле так думает. Увы, Зенит ничем не жертвовал. Это ЦСКА сливал, а на последнюю игру вообще главных игроков даже не повез. Но там группа была такая, что зенит ее даже не заметил бы. А вот ЛЧ -- это не уровень Зенита. И страшно подумать, сколько бы мячей там вынул Максименко, если бы на месте Зенита был Спартак.
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