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    «Я и сам попадал». Соболев рассказал о мошенниках, собирающих деньги на лечение детей

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как стал жертвой мошенников в инстаграме.

    — Вы сами рассказывали: у Тедеско все очень строго: минута опоздания — штраф! Вы много уже внесли в кассу?

    — Евро 300 или 400. Это считается совсем немного, есть у нас футболисты у кого счет идет на тысячи. Но все нормально расстаются с деньгами — в «Спартаке» в основном штрафы уходят на благотворительность.

    — Говорят, у каждого футболиста директ в инстаграме забит просьбами помочь деньгами. А у вас?

    — То же самое. Иногда такие кадры попадаются: «Дай тысяч 40-50 на месяц!». Просьб помочь на лечение тоже полно. Но, насколько я знаю, почти никто из футболистов через инстаграм на них не отвечает — мошенников просто невероятное количество! Я сам так попадал.

    Написали, что нужна помощь ребенку. Я набрал им по мессенджеру: «Покажите ребенка». Там начали выкручиваться, мол только что отвезли в другую палату, сейчас не можем. Но я вижу, мужчина вроде бы в больнице, и перевел какую-то сумму. А потом смотрю, через год точно такой же текст точно с такой же просьбой уже от других людей, – сказал Соболев.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14627

      vladimir-7 2 часа назад

      И по ТВ просят помочь детям на лекарство по 16 млн. руб. или на
      операцию, не нужно верить этим просьбам, это мошенники.

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      Рейтинг: +3675

      Puddle 4 часа назад

      А штрафы эти из кассы знаете где сейчас??? Праааавильно... Шашлык Газизов уходя прихватил

      0
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      Рейтинг: +3675

      Puddle 4 часа назад

      Этого бол-боя с минимальным интеллектом развести, я думаю, не проблема! Даже школьники справятся

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