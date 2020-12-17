«Я и сам попадал». Соболев рассказал о мошенниках, собирающих деньги на лечение детей

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как стал жертвой мошенников в инстаграме.

— Вы сами рассказывали: у Тедеско все очень строго: минута опоздания — штраф! Вы много уже внесли в кассу?

— Евро 300 или 400. Это считается совсем немного, есть у нас футболисты у кого счет идет на тысячи. Но все нормально расстаются с деньгами — в «Спартаке» в основном штрафы уходят на благотворительность.

— Говорят, у каждого футболиста директ в инстаграме забит просьбами помочь деньгами. А у вас?

— То же самое. Иногда такие кадры попадаются: «Дай тысяч 40-50 на месяц!». Просьб помочь на лечение тоже полно. Но, насколько я знаю, почти никто из футболистов через инстаграм на них не отвечает — мошенников просто невероятное количество! Я сам так попадал.

Написали, что нужна помощь ребенку. Я набрал им по мессенджеру: «Покажите ребенка». Там начали выкручиваться, мол только что отвезли в другую палату, сейчас не можем. Но я вижу, мужчина вроде бы в больнице, и перевел какую-то сумму. А потом смотрю, через год точно такой же текст точно с такой же просьбой уже от других людей, – сказал Соболев.