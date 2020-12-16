Аршавин – о Кокорине: «Нужно уезжать в Италию. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины неудачной игры нападающего Александра Кокорина за «Спартак».

«На данный момент Саша не приносит той пользы, для которой его брали. Лично для меня это тоже сожаление. Я люблю его как футболиста. На месте Газизова тоже взял его бы, но пока Саша не является главной скрипкой у москвичей.

Почему не идет у него в «Спартаке»? Во-первых, травмы, потому что 2-3 травмы за полгода — это много. Плюс хорошо выглядят Понсе и Ларссон. А когда Саша здоров, его чаще используют под нападающими, а это не его позиция.

И конечно, когда ты только выходишь играть и опять получаешь травму, это не добавляет физических кондиций. Схему менять под него? Не имеет смысла сейчас, потому что другие игроки являются первыми скрипками.

Кокорин в Италии? Может быть, для него это лучший вариант. Уехать из нашей страны, поиграть в другой атмосфере. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания, в том числе нефутбольного», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Metaratings сообщал, что Кокорин зимой может отправиться в аренду в «Фиорентину»

По информации РБК-Спорт, летом «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов евро.

«Кокорин — фантастический игрок». В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе к форварду «Спартака»