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  • Аршавин – о Кокорине: «Нужно уезжать в Италию. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания»

Аршавин – о Кокорине: «Нужно уезжать в Италию. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания»

16 декабря 2020, 15:09
11

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины неудачной игры нападающего Александра Кокорина за «Спартак».

«На данный момент Саша не приносит той пользы, для которой его брали. Лично для меня это тоже сожаление. Я люблю его как футболиста. На месте Газизова тоже взял его бы, но пока Саша не является главной скрипкой у москвичей.

Почему не идет у него в «Спартаке»? Во-первых, травмы, потому что 2-3 травмы за полгода — это много. Плюс хорошо выглядят Понсе и Ларссон. А когда Саша здоров, его чаще используют под нападающими, а это не его позиция.

И конечно, когда ты только выходишь играть и опять получаешь травму, это не добавляет физических кондиций. Схему менять под него? Не имеет смысла сейчас, потому что другие игроки являются первыми скрипками.

Кокорин в Италии? Может быть, для него это лучший вариант. Уехать из нашей страны, поиграть в другой атмосфере. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания, в том числе нефутбольного», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

  • Metaratings сообщал, что Кокорин зимой может отправиться в аренду в «Фиорентину»
  • По информации РБК-Спорт, летом «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов евро.

«Кокорин — фантастический игрок». В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе к форварду «Спартака»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Аршавин Андрей Кокорин Александр
Комментарии (11)
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paracetamol
1608121677
Кто бы его в Италию взял, да ему и тут от бензоколонки нехило капает. А там бегать придется.
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polt
1608122852
Италии нужен хороший футболист, а просто Саша Кокорин там и на ... не нужен.
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oyabun
1608123561
Я так и представил себе - взяли Сашка в условное Удинезе (гранды навряд ли) и перед играми с Ювентусом, Миланом, Интером у него внезапно появляется дискомфорт в области колена. И так каждый раз.. Долго он там будет нужен?
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Нуф-Нуф
1608124214
Вечно этот Саша куда-то вляпается: то в говно, то в партию.
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Боцман59rus
1608125804
Так Аршавин сказал уезжать просто в Италию, а не в серию А
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Fusballer
1608129673
Там он будет подавать мячи.
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житель СПб
1608148634
Согласен с Андреем. Надо начать все с нуля, перезагрузиться...
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нейтральныйкакникто
1612557859
АНДРЮША , а в чём причина травм, не объяснишь?
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