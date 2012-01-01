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    Аршавин – о Кокорине: «Нужно уезжать в Италию. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины неудачной игры нападающего Александра Кокорина за «Спартак».

    «На данный момент Саша не приносит той пользы, для которой его брали. Лично для меня это тоже сожаление. Я люблю его как футболиста. На месте Газизова тоже взял его бы, но пока Саша не является главной скрипкой у москвичей.

    Почему не идет у него в «Спартаке»? Во-первых, травмы, потому что 2-3 травмы за полгода — это много. Плюс хорошо выглядят Понсе и Ларссон. А когда Саша здоров, его чаще используют под нападающими, а это не его позиция.

    И конечно, когда ты только выходишь играть и опять получаешь травму, это не добавляет физических кондиций. Схему менять под него? Не имеет смысла сейчас, потому что другие игроки являются первыми скрипками.

    Кокорин в Италии? Может быть, для него это лучший вариант. Уехать из нашей страны, поиграть в другой атмосфере. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания, в том числе нефутбольного», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26048

      oyabun 27 секунд назад

      Я так и представил себе - взяли Сашка в условное Удинезе (гранды навряд ли) и перед играми с Ювентусом, Миланом, Интером у него внезапно появляется дискомфорт в области колена. И так каждый раз..

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      Рейтинг: +4143

      polt 11 минут назад

      Италии нужен хороший футболист, а просто Саша Кокорин там и на ... не нужен.

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      Рейтинг: +9616

      paracetamol 31 минуту назад

      Кто бы его в Италию взял, да ему и тут от бензоколонки нехило капает. А там бегать придется.

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      Рейтинг: +22384

      пьяныйхоровод 37 минут назад

      Алехандро Кокорино .

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      Рейтинг: +4143

      polt > пьяныйхоровод 13 минут назад

      Коккоринни

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