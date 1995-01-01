«Кокорин — фантастический игрок». В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе к форварду «Спартака»

Настолько фантастический, что его никто на поле не видел
Помощник спортивного директора «Фиорентины» Андреа Манчини прокомментировал информацию о возможном переходе в итальянский клуб форварда «Спартака» Александра Кокорина.
«Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это все, что я могу сказать о нем. Интерес со стороны «Фиорентины»? Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжелое турнирное положение в чемпионате: мы идeм на 17-м месте в таблице. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному директору или CEO «Фиорентины», — заявил Манчини.
- Metaratings сообщал, что Кокорин зимой может отправиться в аренду в «Фиорентину»
- По информации РБК-Спорт, летом «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов евро.