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  • «Кокорин — фантастический игрок». В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе к форварду «Спартака»

«Кокорин — фантастический игрок». В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе к форварду «Спартака»

15 декабря 2020, 16:41
10

Помощник спортивного директора «Фиорентины» Андреа Манчини прокомментировал информацию о возможном переходе в итальянский клуб форварда «Спартака» Александра Кокорина.

«Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это все, что я могу сказать о нем. Интерес со стороны «Фиорентины»? Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжелое турнирное положение в чемпионате: мы идeм на 17-м месте в таблице. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному директору или CEO «Фиорентины», — заявил Манчини.

  • Metaratings сообщал, что Кокорин зимой может отправиться в аренду в «Фиорентину»
  • По информации РБК-Спорт, летом «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (10)
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Нуф-Нуф
1608041511
Дас ист фантастиш уклонистишь.
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порт
1608041525
А как он фантастически умеет сидеть на скамейке, просто заглядишься на это умение.
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polt
1608042477
А в Спартаке оказывается гнобят на скамейке фантастического игрока, тетю вашу. Да у нас таких фантастических через одного, на всех хватит.
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maior-60
1608042882
Действительно фантастический: Кокоша на пару с отчимом на.е.бали башкирина с евреем.
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Fusballer
1608044238
Фантастический провал Спартака.
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Chingis17rus
1608045440
Шамиль вещал, что купив Кокорина ослабил 3енит) фантастический трансфер)
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ab15488
1608049910
Настолько фантастический, что его никто на поле не видел
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knikos
1608062003
Мало того , что фантастический , да ещё и невидимый .
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нейтральныйкакникто
1608082480
Для итальянца он действительно ФАНТАСТИЧЕСКИЙ-получать з.п. несколько миллионов неиграя, это действительно нечто.При этом просить за него более 7 млн. -это ФАНТАСТИКА
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