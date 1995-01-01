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    «Кокорин — фантастический игрок». В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе к форварду «Спартака»

    Помощник спортивного директора «Фиорентины» Андреа Манчини прокомментировал информацию о возможном переходе в итальянский клуб форварда «Спартака» Александра Кокорина.

    «Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это все, что я могу сказать о нем. Интерес со стороны «Фиорентины»? Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжелое турнирное положение в чемпионате: мы идeм на 17-м месте в таблице. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному директору или CEO «Фиорентины», — заявил Манчини.

    • Metaratings сообщал, что Кокорин зимой может отправиться в аренду в «Фиорентину»
    • По информации РБК-Спорт, летом «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии17
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      Рейтинг: +394

      ab15488 55 минут назад

      Настолько фантастический, что его никто на поле не видел

      0
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      Рейтинг: +3265

      solodealer 2 часа назад

      "Фантастические игроки"...бывают разными.
      Кокорин - доморощенный Балотелли)))
      Ходячая проблема. Заноза в жопе!
      Всадник без головы.

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      Рейтинг: +425

      Chingis17rus 2 часа назад

      Шамиль вещал, что купив Кокорина ослабил 3енит) фантастический трансфер)

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      Рейтинг: -453

      net zenit1967 > Chingis17rus 1 час назад

      кокорин засланный казачек!после его прихода команда начала сдавать!

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      Рейтинг: -453

      net zenit1967 > net zenit1967 1 час назад

      шутка конечно!но но но мы играем все хуже

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      Рейтинг: +424

      SuperNils 2 часа назад

      Недавно тут были статьи "дзюба - нападающий от Бога", "Глушаков - топ-игрок", теперь вот "Кокорин - фантастический". Вы там нормальные вообще? Я такие вещи даже о Месси и Роналду здесь не вижу.

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      Рейтинг: -567

      СуперПАВ9 > SuperNils 26 минут назад

      Роналду фантасчески расбиарен и бездарен

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      Рейтинг: +18395

      silver29 2 часа назад

      Согласен, так разводить не каждый может (((

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      Рейтинг: +6141

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Фантастический !!!!
      Где ещё не играя иметь зп 3 ляма евро ?
      С таким руководством Спартака уже не удивляет , что 15 лет были без титула.

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      Рейтинг: +1498

      Fusballer 2 часа назад

      Фантастический провал Спартака.

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      Рейтинг: +5828

      maior-60 2 часа назад

      Действительно фантастический: Кокоша на пару с отчимом на.е.бали башкирина с евреем.

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      Рейтинг: +1355

      Ужас Бората 2 часа назад

      Чмо он фантастическое, балласт на теле Спартака.

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      Рейтинг: +4140

      polt 2 часа назад

      А в Спартаке оказывается гнобят на скамейке фантастического игрока, тетю вашу. Да у нас таких фантастических через одного, на всех хватит.

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