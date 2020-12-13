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    Орлов: «Дзюба назвал меня флюгером? Не хочу ввязываться, это ниже моего достоинства»

    Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который назвал журналиста флюгером. Видеоблогер посоветовал игроку самостоятельно решать проблемы.

    «Мне не хочется ввязываться во все эти дела с Артемом, это просто ниже моего достоинства. Зачем мне обращать внимание на его слова? Я же опытный журналист. Пусть Дзюба сам решает свои проблемы», – сказал Орлов.

    • Орлов на этой неделе говорил в эфире «Радио Зенит»: «Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал во фланги, был активный. Что с ним произошло? Вот он вышел на замену в матче с «Боруссией» и ничего не сделал».

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    Источник: Sport24

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    13.12.2020 16:08
    Комментарии45
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      Рейтинг: +2496

      neveldomha 12 часов назад

      А что Орлов до сего момента решал проблемы Дзюбы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43774

      portero 20 часов назад

      Гена прав, что до уровня тупого Дзюбы опускаться....

      1
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      Рейтинг: +448

      ks75 20 часов назад

      Артемка делает такие заявления,будто он стал одного уровня с таким игроком как Марадона, и в одиночку за уши вытаскивает сборную и клуб к вершинам. Что же он не передавал ни кому приветы после матчей лиги чемпионов ??? Или просто все дело в том, что он и сам понимал в тот момент, что на фоне далеко не сильнейших клубов европы(а именно такие и были соперники у зенита) наш доблестный дзюба выглядел смешной посредственностью.

      3
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 20 часов назад

      Геннадий, Вы же его(Дзюбу) своими восхвалениями таким сделали! Пожинайте теперь плоды своего славословия.

      4
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      Рейтинг: +1877

      Бриг 22 часа назад

      Орлов мог бы и по изящней ответить. Журналист. (Хоть и футболист в прошлом-это извиняет). Ну, а с Дзюбы что взять?

      1
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      Рейтинг: +732

      Сергей Каспийский 22 часа назад

      В Англии, Испании, Италии 20 клубов = нужно играть 38 матчей, а у нас 30.
      Игратишка 1 игру проводит отлично, следующую ходит по полю. Орлов правильно сказал, что физическая подготовка у него средняя, эффективность 1 тайм, ибо это касается не только его. А как бы он играл в других чемпионатах? - Сидел на лавке.

      3
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      Рейтинг: +1274

      Джой > Сергей Каспийский 22 часа назад

      Сергей, в чем -то я с вами согласен. Но прошу учесть географические возможности стран Англии, Испании и остальную Европу.
      Они там (образно говоря на Автобусе ездят на выезды). - Теперь представьте к нашим 16 командам (постоянно снимающимся АмкарТосноАнжиТамбов и другие) добавить еще 2-4 команды. Я могу предположить только сокращение клубов до 11-12 и игру в три-круга (При том что 11-12 вылетают,а 10 место стык проходит) и это касается только РПЛ.
      Также полностью пересмотрел систему ФНЛ. (Большая география слишком)
      Здесь я бы разбил ее на зональные(региональные матчи) и переход в рпл через стыки между регионами.
      Отметить не хватку спонсоров нужно и менталитет бесплатного просмотра (- доход у клуба)

      0
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      Рейтинг: +732

      Сергей Каспийский > Джой 22 часа назад

      и я с вами в чем-то согласен! НО! Вы фиксируете нынешнюю ситуацию - когда физподготовка игроков средненькой стала.... А я немного о другом, что уровень подготовки упал у футболистов. 1984 год - ЗЕНИТ занял 1 место. Играло 18 команд! Мы летали на игры и в Баку, и в Ташкент, и в Ереван, и в Тбилиси, и в Алма-Ату.... Получается, что нынешний состав умер в середине сезона чемпионата СССР, ибо Зенит выигрывает в основном только дома.

      2
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      Рейтинг: +646

      Пельш 1 22 часа назад

      Зазвездился деревяшка, много позволять стал себе!

      2
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      Рейтинг: +12054

      Garrincha58 23 часа назад

      он не только хорошо руками треплет, но ещё и языком не хуже

      3
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      Рейтинг: +745

      balam 13 декабря, 19:56

      Орлова не люблю,но тут респект.Артемка охренел ваще чтоли?

      2
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      Рейтинг: +422

      Chingis17rus 13 декабря, 19:37

      Не прав Артем.. Хамить старшим не красиво..

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