Орлов: «Дзюба назвал меня флюгером? Не хочу ввязываться, это ниже моего достоинства»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который назвал журналиста флюгером. Видеоблогер посоветовал игроку самостоятельно решать проблемы.

«Мне не хочется ввязываться во все эти дела с Артемом, это просто ниже моего достоинства. Зачем мне обращать внимание на его слова? Я же опытный журналист. Пусть Дзюба сам решает свои проблемы», – сказал Орлов.