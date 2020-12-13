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  • Орлов: «Дзюба назвал меня флюгером? Не хочу ввязываться, это ниже моего достоинства»

Орлов: «Дзюба назвал меня флюгером? Не хочу ввязываться, это ниже моего достоинства»

13 декабря 2020, 16:08
31

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который назвал журналиста флюгером. Видеоблогер посоветовал игроку самостоятельно решать проблемы.

«Мне не хочется ввязываться во все эти дела с Артемом, это просто ниже моего достоинства. Зачем мне обращать внимание на его слова? Я же опытный журналист. Пусть Дзюба сам решает свои проблемы», – сказал Орлов.

  • Орлов на этой неделе говорил в эфире «Радио Зенит»: «Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал во фланги, был активный. Что с ним произошло? Вот он вышел на замену в матче с «Боруссией» и ничего не сделал».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (31)
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ySS
1607865255
Из ума выжил, но ответил правильно)
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ivany4
1607866632
Старик ребенка не обидит. Особенно дрочливого.))
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spam2009
1607866699
Недоигрок и недокоментатор поссорились. Правая рука Зюбы обиделась на шлюшную натуру недокоментатора. Такое ощущение что Синит не хочет уступать первое место по скандальности и позорности хрюшкам, которые решили хайпануть на расизме
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Hektor 84
1607867237
Та ладно Гена передай привет этому недоразумению по кличке онанист)))
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Павелий
1607870353
Тот момент, когда старый маразматик умнее онаниста в расцвете сил.
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basil2591
1607870766
Не говоря о достоинствах Дзюбы, отмечу таки, что сказал он правильно - склизкий этот товарищ Орлов...
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Сильвербой
1607872215
Ну что, жополиз, лизал ты лизал жопу артемке, а он тебя, по-отечески, гнидой назвал!
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geroin161
1607875155
Хммммм, как же так... Г.С. Орлов он лучший друг Зенита и Дзюбу он всегда хвалил. А артёмка похоже передрочил или недодрочил, и решил наехать на пожилого мужчину (пенсионера) Низко это тёма, низко
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Кузьмич на трибуне
1607877018
Посмотрел интервью с Дзюбой , такие фрагменты нужно сразу удалять, и не давать показывать в СМИ. Ну ладно Дзюба глуп как младенец, но СМИ ??? вы в своём уме такое показывать? Честно говоря защищал Дзюбу на том ролике , где он дрочит, но тут никогда на его сторону не встану, наверно уже вообще никогда на его сторону не встану.
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Chingis17rus
1607877421
Не прав Артем.. Хамить старшим не красиво..
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