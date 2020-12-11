У российских команд одна победа в 24 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ

Клубы РПЛ сыграли свои матчи в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

У российских команд одна победа в текущем евросезоне в 24 играх. Ее одержал «Краснодар», обыгравший на прошлой неделе «Ренн» (1:0).

«Зенит» – одна ничья и пять поражений в ЛЧ.

«Локомотив» – три ничьи и три поражения в ЛЧ.

«Краснодар» – одна победа, две ничьи и три поражения в ЛЧ.

ЦСКА – три ничьи и три поражения в ЛЕ.

Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»