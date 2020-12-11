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  • У российских команд одна победа в 24 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ

У российских команд одна победа в 24 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ

11 декабря 2020, 01:20
12

Клубы РПЛ сыграли свои матчи в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

У российских команд одна победа в текущем евросезоне в 24 играх. Ее одержал «Краснодар», обыгравший на прошлой неделе «Ренн» (1:0).

  • «Зенит» – одна ничья и пять поражений в ЛЧ.
  • «Локомотив» – три ничьи и три поражения в ЛЧ.
  • «Краснодар» – одна победа, две ничьи и три поражения в ЛЧ.
  • ЦСКА – три ничьи и три поражения в ЛЕ.

Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лига Европы Зенит Локомотив Краснодар ЦСКА
Комментарии (12)
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inzek
1607638961
кон-чен-ны-е. особенно под песню буратино классно петь
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кошмарик
1607640260
мда.. всех игроков в ногомяч подвергнуть кастрации.. то ,во что играли ВСЕ наши клубы, нельзя называть футболом..
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DOCTOR PENALTY
1607640770
Жопа 24-го размера!
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Mister_Tomsk
1607655961
обосрались.. как всегда.. особенно зенит, с самой легкой группой, бомжей распустить, баблом финансировать все клубы россии
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Кинстифа
1607661007
Доигрались с лимитами и дутыми миллионерами))) И ведь даже ни кого не уволят)) у кормушки все свои остались, увольнять больше не кого))))
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filosof sparty
1607663400
Справедливо, что показала результат только небюджетная команда. Все подсосы дармовых денег ушли на дно)). Фэйр плэй рулит! А в чемпе пусть резвятся с судьями, договорняками, фармами...
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nik55
1607667988
все кто смеялся над Спартаком теперь в полной заднице
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alp
1607671287
от качества и уровня развития нашего футбола аж дух захватывает!!! ожидаю награждения и продвижения нашего футбольного чиновья. заслужили!!!
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serppion
1607677218
Быкам респект и уважуха! Для начала очень даже неплохо. А остальные - вроде котят в ведре, которых топят. Барахтались конечно, а толку-то? По игре исход был ясен заранее. Играли вечно опаздывая, боясь рискнуть, скучно - как у себя в РПЛ. Прощай, европейская сказка и приглашения в ТОПы.
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zigbert
1607770876
Мало того и представительство наших команд в евро кубках сокращается.
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