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    У российских команд одна победа в 24 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ

    Клубы РПЛ сыграли свои матчи в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    У российских команд одна победа в текущем евросезоне в 24 играх. Ее одержал «Краснодар», обыгравший на прошлой неделе «Ренн» (1:0).

    • «Зенит» – одна ничья и пять поражений в ЛЧ.
    • «Локомотив» – три ничьи и три поражения в ЛЧ.
    • «Краснодар» – одна победа, две ничьи и три поражения в ЛЧ.
    • ЦСКА – три ничьи и три поражения в ЛЕ.

    Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19288

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Жопа 24-го размера!

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      Рейтинг: +2282

      кошмарик 23 минуты назад

      мда.. всех игроков в ногомяч подвергнуть кастрации.. то ,во что играли ВСЕ наши клубы, нельзя называть футболом..

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      Рейтинг: +606

      Радио1000шумеров 33 минуты назад

      Российский футбол пробил дно и устремился дальше вниз.

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      Рейтинг: +368

      inzek 45 минут назад

      кон-чен-ны-е. особенно под песню буратино классно петь

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