У российских команд одна победа в 24 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ

Клубы РПЛ сыграли свои матчи в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.
У российских команд одна победа в текущем евросезоне в 24 играх. Ее одержал «Краснодар», обыгравший на прошлой неделе «Ренн» (1:0).
- «Зенит» – одна ничья и пять поражений в ЛЧ.
- «Локомотив» – три ничьи и три поражения в ЛЧ.
- «Краснодар» – одна победа, две ничьи и три поражения в ЛЧ.
- ЦСКА – три ничьи и три поражения в ЛЕ.
Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»
Источник: «Бомбардир»