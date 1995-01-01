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    Малком: «Зениту» нужно работать над всеми компонентами игры»

    Футболист «Зенита» Малком объяснил последнее место команды в группе Лиги чемпионов. Его россияне заняли второй сезон подряд.

    «В Лиге чемпионов мы сыграли ниже своих возможностей, нам нужно меньше ошибаться и вообще больше работать над всеми компонентами игры. Однако это касается не только игры с «Боруссией» или еврокубков, точно так же улучшать свою игру «Зениту» нужно и в российских турнирах», – сказал бразилец.

    • «Зенит» в шести матчах набрал 1 очко.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Динамо» (12 декабря).

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    Источник: УЕФА

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