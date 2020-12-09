Малком: «Зениту» нужно работать над всеми компонентами игры»

Футболист «Зенита» Малком объяснил последнее место команды в группе Лиги чемпионов. Его россияне заняли второй сезон подряд.

«В Лиге чемпионов мы сыграли ниже своих возможностей, нам нужно меньше ошибаться и вообще больше работать над всеми компонентами игры. Однако это касается не только игры с «Боруссией» или еврокубков, точно так же улучшать свою игру «Зениту» нужно и в российских турнирах», – сказал бразилец.