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  • Малком: «Зениту» нужно работать над всеми компонентами игры»

Малком: «Зениту» нужно работать над всеми компонентами игры»

9 декабря 2020, 07:49
11

Футболист «Зенита» Малком объяснил последнее место команды в группе Лиги чемпионов. Его россияне заняли второй сезон подряд.

«В Лиге чемпионов мы сыграли ниже своих возможностей, нам нужно меньше ошибаться и вообще больше работать над всеми компонентами игры. Однако это касается не только игры с «Боруссией» или еврокубков, точно так же улучшать свою игру «Зениту» нужно и в российских турнирах», – сказал бразилец.

  • «Зенит» в шести матчах набрал 1 очко.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Динамо» (12 декабря).

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (11)
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neveldomha
1607492213
Дерзайте.
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Дядя Серёжа
1607494214
Вот и новый тренер с задатками.
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RJM555
1607495481
Это серьезное замечание тренерскому штабу!
Ответить
paracetamol
1607495672
Особенно Малколму. Заплатили х-з сколько за это чудо, а толку нет!
Ответить
Урия Гип 2
1607498256
Избавляться надо от него.
Ответить
raritet
1607502098
Когда он потеряв мяч , спокойно так бредет по полю, так и хочется выйти на поле и как дать этому красавчику пендаля. Не понимаю, что у тренера, у руководство нет никаких возможностей заставить пахать этого негодяя? Мало нам своих пешеходов, так еще и этот тип, которому платят большие деньги за его усики. Ему подошло бы сниматься в каком -нибудь водевиле , а никак не играть в футбол.
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paracetamol
1607505219
А Малкому особенно! Купили тунеядца за такие бабки, блин!
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vladik12
1607519198
Начни с себя.
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