Месси в матче с «Ювентусом» нанес семь безголевых ударов в створ. Это антирекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3) нанес семь ударов с створ, но ни разу не забил. Это антирекорд турнира (сведения собираются с сезона-2003/04).

Всего аргентинец нанес в игре с туринцами 11 ударов по чужим воротам. Каталонцы два гола пропустили с пенальти.