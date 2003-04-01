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    Месси в матче с «Ювентусом» нанес семь безголевых ударов в створ. Это антирекорд Лиги чемпионов

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3) нанес семь ударов с створ, но ни разу не забил. Это антирекорд турнира (сведения собираются с сезона-2003/04).

    Всего аргентинец нанес в игре с туринцами 11 ударов по чужим воротам. Каталонцы два гола пропустили с пенальти.

    • Каталонцы финишировали в группе Лиги чемпионов не на 1-м месте впервые с сезона-2006/07.
    • В Лигу Европы из этой группы вышло украинское «Динамо».
    • Месси в сезоне Лиги чемпионов провел 4 матча, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.

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    Источник: твиттер OptaJose

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