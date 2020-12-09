Месси в матче с «Ювентусом» нанес семь безголевых ударов в створ. Это антирекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3) нанес семь ударов с створ, но ни разу не забил. Это антирекорд турнира (сведения собираются с сезона-2003/04).
Всего аргентинец нанес в игре с туринцами 11 ударов по чужим воротам. Каталонцы два гола пропустили с пенальти.
- Каталонцы финишировали в группе Лиги чемпионов не на 1-м месте впервые с сезона-2006/07.
- В Лигу Европы из этой группы вышло украинское «Динамо».
- Месси в сезоне Лиги чемпионов провел 4 матча, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.
Источник: твиттер OptaJose