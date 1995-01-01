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    Федун: «Уход Газизова? Все узнаете»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не остановился перед журналистами для развернутого комментария перед матчем 17-го тура РПЛ против «Тамбова». Функционера спросили про уход генерального директора Шамиля Газизова.

    «Уходит ли Газизов из «Спартака»? Всe узнаете», – сказал Федун, заходя на стадион.

    • Газизова назначили летом.
    • В ноябре «Спартак» назначил на пост спортивного директора Дмитрия Попова, который ранее работал в клубе.
    • «Спартак» не лидирует в РПЛ лишь ввиду дополнительных показателей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3352

      Гавроша 2 минуты назад

      Позор!

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      Рейтинг: +14408

      vladimir-7 21 минуту назад

      Газик рано снял маску свиньи, подумав, что уже прижился в свинарнике.

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      Рейтинг: +55

      Верзихрюк 45 минут назад

      Стыдно за хрюканов поганых !
      Он им кокорена заманил и урунова купил, а они его вышвыривают неблагодарные !
      Позор рылам!!!
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +3755

      Cleaner 51 минуту назад

      Конечно уйдет. Месяца два Газизов свой рот не закрывал. Как зайдешь на Бомбардир, так все о Газазове или о том, что он еще наговорил. А уже неделю его(Газизова) не видно и не слышно нигде. Неспроста.

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      Рейтинг: +2426

      neim 53 минуты назад

      Да ладно, и так догадываемся ))).

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      Рейтинг: +1339

      geroin161 54 минуты назад

      Зачем брали его то? Чтоб спихнуть через несколько месяцев?

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      Рейтинг: +3755

      Cleaner > geroin161 49 минут назад

      Да кто ж думал, что его понесет так. Он решил, что Спартак и Газизов это одно и тоже. Газизов - это Спартак, Спартак это Газизов.

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      Рейтинг: +1339

      geroin161 > Cleaner 11 минут назад

      Газизов наше Достояние)))))))

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