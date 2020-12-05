Федун: «Уход Газизова? Все узнаете»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не остановился перед журналистами для развернутого комментария перед матчем 17-го тура РПЛ против «Тамбова». Функционера спросили про уход генерального директора Шамиля Газизова.
«Уходит ли Газизов из «Спартака»? Всe узнаете», – сказал Федун, заходя на стадион.
- Газизова назначили летом.
- В ноябре «Спартак» назначил на пост спортивного директора Дмитрия Попова, который ранее работал в клубе.
- «Спартак» не лидирует в РПЛ лишь ввиду дополнительных показателей.
Источник: «Чемпионат»