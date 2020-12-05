Федун: «Уход Газизова? Все узнаете»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не остановился перед журналистами для развернутого комментария перед матчем 17-го тура РПЛ против «Тамбова». Функционера спросили про уход генерального директора Шамиля Газизова.

«Уходит ли Газизов из «Спартака»? Всe узнаете», – сказал Федун, заходя на стадион.