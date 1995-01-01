Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Sport.es: «Реал» вступил в переговоры с Покеттино

    «Реал» провел переговоры с бывшим наставником «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Ранее интерес к аргентинцу проявлял «Зенит».

    Представители мадридского клуба связались с Покеттино, чтобы узнать о заинтересованности аргентинца в работе в случае отставки Зинедина Зидана. Французского специалиста могут уволить в случае поражения в матче 6-го тура группового этапа ЛЧ с гладбахской «Боруссией».

    • 48-летний Покеттино остается без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из «Тоттенхэма».
    • «Реал» проиграл в последних двух матчах «Алавесу» (1:2) и «Шахтеру» (0:2).
    • В Примере клуб занимает четвертое место, в группе ЛЧ – третье.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:39
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81105
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru