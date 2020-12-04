Sport.es: «Реал» вступил в переговоры с Покеттино

«Реал» провел переговоры с бывшим наставником «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Ранее интерес к аргентинцу проявлял «Зенит».

Представители мадридского клуба связались с Покеттино, чтобы узнать о заинтересованности аргентинца в работе в случае отставки Зинедина Зидана. Французского специалиста могут уволить в случае поражения в матче 6-го тура группового этапа ЛЧ с гладбахской «Боруссией».