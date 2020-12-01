COPE: Зидан может быть уволен в случае поражения от «Боруссии» М

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рискует быть отправленным в отставку после матча с менхенгладбахской «Боруссией».

Руководство клуба, вероятнее всего, уволит француза, если команда проиграет немцам в заключительном туре Лиги чемпионов. В этом случае мадридцы вылетят из розыгрыша турнира.

Между тем игроки «Реала» доверяют Зидану, а сам специалист не намерен покидать клуб.