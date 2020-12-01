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    COPE: Зидан может быть уволен в случае поражения от «Боруссии» М

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рискует быть отправленным в отставку после матча с менхенгладбахской «Боруссией».

    Руководство клуба, вероятнее всего, уволит француза, если команда проиграет немцам в заключительном туре Лиги чемпионов. В этом случае мадридцы вылетят из розыгрыша турнира.

    Между тем игроки «Реала» доверяют Зидану, а сам специалист не намерен покидать клуб.

    • «Реал» проиграл в последних двух матчах «Алавесу» (1:2) и «Шахтеру» (0:2).
    • В Примере клуб занимает четвертое место, в группе ЛЧ – третье.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: COPE

    COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1316

      koli4ka 6 минут назад

      на морально-волевых,на зубах,но думаю вытащат этот конкретный матч с Боруссией, выйдут из группы,но дальше,весной всё будет РЕАЛьно всё очень печально и призрачно, как бы этого не хотелось фанам клуба...

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      Рейтинг: +94

      More_and_More 42 минуты назад

      СОРЕ, ребят, гг

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