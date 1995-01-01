Кейн: «Мы должны и дальше вставать на колено. Этим мы даем образование»

Вы , нагличане , может и должны , поскольку это именно вы организовывали работорговлю . Но при чём тут другие народы и страны , которые себя этим не запятнали ? Но тогда вы должны и перед индийцами не только вставать на колено , а на оба . И перед китайцами за "опиумные войны " , у тех вообще сосать ! А перед русскими вы должны раком вставать , чтобы получить ёршик ! ******* анлгломордое ...
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн полагает, что футболисты должны и дальше участвовать в акции «Жизни черных важны» и вставать на колено перед матчами. По его мнению, это может пресечь дальнейшую дискриминацию.
«Мы должны и дальше вставать на колено. За нами следят миллионы людей. Дети, впервые увидевшие это, начнут интересоваться у родителей, почему мы встаем на колено. Это шанс объяснить им, что нужно сохранять единство и помогать другим. Образование – это главное, что мы в состоянии дать», – сказал Кейн.
- Акция «Жизни черных важны» получила начало в США в мае после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда.
- Кейн – лучший игрок сезона АПЛ по системе «гол+пас».
- «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ.