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  • Кейн: «Мы должны и дальше вставать на колено. Этим мы даем образование»

Кейн: «Мы должны и дальше вставать на колено. Этим мы даем образование»

2 декабря 2020, 20:46
9

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн полагает, что футболисты должны и дальше участвовать в акции «Жизни черных важны» и вставать на колено перед матчами. По его мнению, это может пресечь дальнейшую дискриминацию.

«Мы должны и дальше вставать на колено. За нами следят миллионы людей. Дети, впервые увидевшие это, начнут интересоваться у родителей, почему мы встаем на колено. Это шанс объяснить им, что нужно сохранять единство и помогать другим. Образование – это главное, что мы в состоянии дать», – сказал Кейн.

  • Акция «Жизни черных важны» получила начало в США в мае после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда.
  • Кейн – лучший игрок сезона АПЛ по системе «гол+пас».
  • «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1606931435
Ты дебил или как
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AZ
1606932181
баран английский... еще обувь им целовать начни
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Fusballer
1606934602
Отсоси у какого-нибудь н_и_г_г_е_р_а ещё.
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knikos
1606935230
Вы , нагличане , может и должны , поскольку это именно вы организовывали работорговлю . Но при чём тут другие народы и страны , которые себя этим не запятнали ? Но тогда вы должны и перед индийцами не только вставать на колено , а на оба . И перед китайцами за "опиумные войны " , у тех вообще сосать ! А перед русскими вы должны раком вставать , чтобы получить ёршик ! ******* анлгломордое ...
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Hektor 84
1606950451
Ну ты то и вставай хоть на оба колена. Мы русские тут причем?
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ALEX ML
1607003276
Афрожопый дегенерат
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Михаил_Боярский
1607105246
Дегенерат. А жизни желтых или белых не важны?
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Лфшт
1607324856
в мире 8 миллиардов человек. Почему кто-то должен вставать на колено за то, что убили черного преступника ? Уважающий себя мужик становится на колено только перед флагом своей страны и перед своей женщиной и ВСЁ. Остальное это позор!
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