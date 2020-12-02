Кейн: «Мы должны и дальше вставать на колено. Этим мы даем образование»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн полагает, что футболисты должны и дальше участвовать в акции «Жизни черных важны» и вставать на колено перед матчами. По его мнению, это может пресечь дальнейшую дискриминацию.

«Мы должны и дальше вставать на колено. За нами следят миллионы людей. Дети, впервые увидевшие это, начнут интересоваться у родителей, почему мы встаем на колено. Это шанс объяснить им, что нужно сохранять единство и помогать другим. Образование – это главное, что мы в состоянии дать», – сказал Кейн.