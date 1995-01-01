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    Кейн: «Мы должны и дальше вставать на колено. Этим мы даем образование»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн полагает, что футболисты должны и дальше участвовать в акции «Жизни черных важны» и вставать на колено перед матчами. По его мнению, это может пресечь дальнейшую дискриминацию.

    «Мы должны и дальше вставать на колено. За нами следят миллионы людей. Дети, впервые увидевшие это, начнут интересоваться у родителей, почему мы встаем на колено. Это шанс объяснить им, что нужно сохранять единство и помогать другим. Образование – это главное, что мы в состоянии дать», – сказал Кейн.

    • Акция «Жизни черных важны» получила начало в США в мае после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда.
    • Кейн – лучший игрок сезона АПЛ по системе «гол+пас».
    • «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6218

      knikos 12 минут назад

      Вы , нагличане , может и должны , поскольку это именно вы организовывали работорговлю . Но при чём тут другие народы и страны , которые себя этим не запятнали ? Но тогда вы должны и перед индийцами не только вставать на колено , а на оба . И перед китайцами за "опиумные войны " , у тех вообще сосать ! А перед русскими вы должны раком вставать , чтобы получить ёршик ! ******* анлгломордое ...

      1
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      Рейтинг: +760

      Fusballer 22 минуты назад

      Отсоси у какого-нибудь н_и_г_г_е_р_а ещё.

      1
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      Рейтинг: +2189

      AZ 1 час назад

      баран английский... еще обувь им целовать начни

      4
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      Рейтинг: +760

      Fusballer > AZ 20 минут назад

      Задницы, прямо на поле перед матчем.

      2
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      Рейтинг: +10779

      Skull_Boy 1 час назад

      Ты дебил или как

      2
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      Рейтинг: +3262

      Puddle 1 час назад

      Позор толерантному Кейну и спартаку, в котором много визжащих зулусиков!

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