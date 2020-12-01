Карпин: «Нет 17 игроков из числа тех, кто был в прошлом сезоне. С этим сталкиваются все команды»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на команды РПЛ.

«У нас уже нет в команде семи игроков основного состава. Еще пятерых не было с «Динамо», тех, что стали основными. А всего — нет 17 игроков из числа тех, кто был в прошлом сезоне. Это новые вводные. В игре с ЦСКА линия обороны впервые играла в таком составе. Всего две тренировки провели. Но это все детали.

Что по игре с «Динамо»? Не все понравилось. Были моменты в первом тайме, когда «Динамо» владело инициативой. То же самое могу сказать про начало второго тайма. Потом выровняли игру.

Последние четыре-пять матчей не можем выставить на 80% один и тот же состав. Но ладно, молчу об этом. Все команды с этим сталкиваются. Тот же «Рубин» в игре с нами недосчитался половины команды. Знаем, в какую эпоху живем. Ковид никто не победил. Он вносит свои изменения», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».