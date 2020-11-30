Бывший защитник «Наполи»: «Марадона был антигероем. Он заплатил за свои ошибки»

Бывший защитник «Наполи» Чиро Феррара высказался об экс-форварде сборной Аргентины Диего Марадоне, который умер в прошлую среду в возрасте 60 лет.

«Я сильно переживаю, это трудный момент. Вначале не хотел говорить, на затем понял, что нужно высказаться о партнере по команде и отличном друге. Все скорбят из-за того, что произошло. Уверен, Диего ушел спокойно.

Я рос вместе с Диего, с ним связаны незабываемые впечатления. Этой мой друг, и я всегда защищал его.

Он заплатил за свои ошибки. Говорят, что Диего был героем – но ведь герои идеальны и не делают ошибок. Марадона был антигероем. Однако, несмотря на свои недостатки, он стал лучшим в истории. Он был сумасшедшим, и чем-то напоминал Антонио Кассано. Они нашли бы общий язык», – приводит слова Феррары Football Italia.