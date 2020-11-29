Глушаков: «Химки» чувствуют поддержку и заботу от руководства. Это выливается в хорошие результаты»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил последние победы команды. Она поднялась в таблице на 11-е место.

– У «Химок» четыре победы в последних пяти матчах – в чем секрет?

– Хорошо тренируемся – так и выглядим на поле. Вот залог успеха. Все выкладываются, бьются друг за друга, мы – одна команда. Чувствуется поддержка и забота со стороны руководства. Это вкупе с организацией игры и выливается в хорошие результаты.