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    Глушаков: «Химки» чувствуют поддержку и заботу от руководства. Это выливается в хорошие результаты»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил последние победы команды. Она поднялась в таблице на 11-е место.

    – У «Химок» четыре победы в последних пяти матчах – в чем секрет?

    – Хорошо тренируемся – так и выглядим на поле. Вот залог успеха. Все выкладываются, бьются друг за друга, мы – одна команда. Чувствуется поддержка и забота со стороны руководства. Это вкупе с организацией игры и выливается в хорошие результаты.

    • В следующем туре «Химки» сыграют с ЦСКА.
    • В сезоне РПЛ Глушаков провел 7 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • Он пополнил команду осенью.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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